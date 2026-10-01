Xodos (Castellón) acumula ya 112 litros por metro cuadrado, 80 en la última hora

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Castelló, 1 oct (EFE).- La localidad castellonense de Xodos acumula ya 112 litros por metro cuadrado de lluvia (80 litros en la última hora) y sigue recibiendo precipitaciones intensas, según las mediciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

Otros municipios de la provincia registran también acumulados significativos a lo largo de la jornada, como Viver (67,2 l/m2), Argelita (47,2 l/m2), Atzeneta del Maestrat (44,2 litros), Eslida (41,8 litros), l'Alcora y Fuentes de Ayódar (41 litros), o Figueroles (37,6 litros).

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Según Avamet, uno de los mayores peligros de esta situación meteorológica es que las tormentas se muevan muy lentamente, lo que provoca que las lluvias torrenciales se den en un lugar y en municipios vecinos, a escasos kilómetros, no llueva apenas.

Como ejemplo, Avamet señala precisamente a Xodos, donde se acumulan 112 l/m2, y a Sant Joan de Penyagolosa, a cuatro kilómetros, donde solo se han registrado 0,4 l/m2. EFE

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