Vox celebra con "mucha alegría" la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla: "Es lo normal"

27/09/2023 La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ofrece una rueda de prensa tras el pleno de investidura del líder del Partido Popular, en el Congreso de los Diputados, a 27 de septiembre de 2023, en Madrid (España). El presidente del PP y candidato al Gobierno se sometió ayer, 26 de septiembre, a la primera sesión de su debate de investidura en el Congreso, que duró siete horas y media y fue el primero en el que se escuchan discursos en lenguas cooficiales con el uso de pinganillos para recibir la traducción simultánea. Hoy, se vota su candidatura en 'primera vuelta', resultado que marcará el pleno previsto para celebrarse en 488 horas, el viernes, 29 de septiembre, en caso de Feijóo no logre la mayoría absoluta (176 diputados) que se requiere en el primer intento. POLITICA Eduardo Parra - Europa Press

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La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha asegurado que su formación recibe "con mucha alegría" la noticia de que los Reyes van a visitar Ceuta y Melilla, un viaje que, a su juicio se enmarca dentro de la normalidad.

Zarzuela y el Gobierno han informado este jueves de que Felipe VI y la reina Letizia visitarán Ceuta el próximo 13 de octubre, un día después de la celebración de la Fiesta Nacional y dos meses y medio después de la entrada masiva de inmigrantes que tuvo lugar el 30 de julio.

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Tras ese episodio el presidente de la Ceuta, Juan Jesús Vivas, que se reunió con el jefe del Estado en Palma de Mallorca a principios de agosto, trasladó el deseo de Felipe VI de visitar su ciudad, pero el Ejecutivo se limitó a señalar que la visita se organizaría cuando se considerase oportuno.

En declaraciones en el Congreso, después de confirmarse los días del viaje a Ceuta y también a Melilla, la portavoz de Vox ha señalado que en su partido están "muy contentos". "Es lo normal, así que con mucha alegría de que el Rey vaya a Ceuta, claro que sí", ha comentado tras asistir a la inauguración del XII Foro Parlamentario Iberoamericano que ha corrido a cargo del jefe del Estado.

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