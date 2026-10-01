Espana agencias

Vivas insiste en sus llamadas sin respuesta a Moncloa por la crisis de Ceuta: "Están registradas y podemos demostrarlas"

01/10/2026 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Morenos (i) y el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (d) durante el encuentro del día de hoy. A 1 de octubre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mantiene en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, un encuentro con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para abordar asuntos de interés común entre Andalucía y Ceuta. POLITICA Francisco J. Olmo - Europa Press
01/10/2026 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Morenos (i) y el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (d) durante el encuentro del día de hoy. A 1 de octubre de 2026 en Sevilla, Andalucía (España). El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, mantiene en el Palacio de San Telmo, en Sevilla, un encuentro con el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, para abordar asuntos de interés común entre Andalucía y Ceuta. POLITICA Francisco J. Olmo - Europa Press
Guardar

El presidente del Gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha aseverado este jueves que no ha "mentido en ningún momento" a la hora de relatar las llamadas que realizó a la Presidencia del Gobierno entre los pasados días 27 y 30 de julio, sin que obtuvieran respuesta del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y ha enfatizado que "están registradas" y se pueden "demostrar".

Así lo ha manifestado el presidente ceutí a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior a la reunión que ha mantenido este jueves con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

PUBLICIDAD

Vivas se ha pronunciado así al día siguiente de la declaración que como testigo prestó ante la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos a finales del pasado mes de julio.

Tras su reunión con el presidente andaluz, Juan Vivas ha incidido en señalar que las llamadas que realizó "a Moncloa" entre los días 27 y 30 de julio "están registradas", y comenzaron el mismo día 27 "a las ocho y media de la mañana" para "transmitir la difícil situación que estábamos viviendo".

PUBLICIDAD

"Esa llamada fue contestada por el director de gabinete del presidente, y en esa contestación nos dijo que estaba sobre el asunto, que se iba a poner en contacto con los ministerios competentes, y poco más o menos que estuviéramos tranquilos", ha explicado Juan Vivas, que ha agregado que, posteriormente, "ese mismo día, a la una de la tarde aproximadamente, volvimos a llamar y volvió a contestarnos el director de gabinete" de Sánchez, y "nos dijo que seguía estando en ello, pero que necesitaba tiempo".

Vivas ha seguido relatando que, "por la tarde de ese mismo día", 27 de julio, "hicimos cuatro llamadas" desde Ceuta y "no fue contestada ninguna", y "sobre las ocho de la tarde, a las ocho y veinte, pusimos un mensaje" que "fue contestado por el director de gabinete, diciéndonos que la comunicación que necesitáramos teníamos que obtenerla a través de la Delegación de Gobierno en Ceuta".

"Nos estaban diciendo poco más o menos, o así lo interpretamos", que "aquí no llamen más, que aquí no tenemos nada que decir, salvo lo que diga el delegado del Gobierno, que es nuestro interlocutor con el gobierno de la ciudad en relación con esta crisis", ha manifestado el presidente ceutí antes de remachar que "estos son los hechos, y están registradas las llamadas y podemos demostrar que se hicieron".

Vivas ha agregado que si hablaba "con el director de gabinete" de Sánchez, entiende que "el director de gabinete hablaba con el presidente" del Gobierno, y él piensa que si el jefe del Ejecutivo "le daba al asunto que estaba ocurriendo la importancia y la entidad que tenía, nos hubiera llamado". "Es decir, yo creo que nos debería de haber llamado", ha apostillado.

El presidente ceutí ha añadido que el día 30 de julio, cuando se produjo "la invasión" a la ciudad autónoma, llamó "a Moncloa, y a las 12,00 horas nos contestó el director de gabinete diciendo que el presidente no tenía por qué hablar conmigo, que era un asunto de inmigración y que, por tanto, estaba tratándose de manera debida y adecuada".

Sin embargo, "a las 13,00 horas" sí le "llamó el presidente del Gobierno", según ha confirmado Vivas, que ha especificado que aquella "es la única llamada" que ha "recibido del presidente del Gobierno", Pedro Sánchez. "Lo que le estoy diciendo es absolutamente cierto y lo podemos demostrar", ha zanjado el dirigente ceutí en respuesta a los periodistas.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

La afectada, vecina del distrito de Sant Andreu, ya había evitado un primer intento de desalojo en julio gracias a la presión vecinal

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

La restauración de la Puerta de San Ildefonso de la Mezquita-Catedral de Córdoba revela secretos arqueológicos y recupera colores olvidados

La actuación ha permitido identificar restos de policromía y vestigios de una antigua construcción adosada a la fachada

La restauración de la Puerta de San Ildefonso de la Mezquita-Catedral de Córdoba revela secretos arqueológicos y recupera colores olvidados

Primera reacción desde Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: “Vuelve a poner a prueba la cuestión de los enclaves ocupados”

La agencia ‘Hespress’ ha informado sobre la visita de Felipe VI y Letizia a las ciudades autónomas y ha advertido de la tensión que supondrá

Primera reacción desde Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: “Vuelve a poner a prueba la cuestión de los enclaves ocupados”

Sin riesgo grave para el orden o la salud pública, la acampada en Sol puede continuar: por qué no puede ser desalojada una protesta pacífica

La acampada es una forma de ejercer el derecho de reunión pacífica, reconocido en la Constitución y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, recuerda desde Red Jurídica

Sin riesgo grave para el orden o la salud pública, la acampada en Sol puede continuar: por qué no puede ser desalojada una protesta pacífica

El juez Pedraz enfría la vía europea del ‘caso Leire Díez’: no aprecia indicios de que los pagos investigados afecten a los fondos de la Unión Europea

El magistrado contesta al requerimiento de la Fiscalía Europea tras las pesquisas de la UCO sobre los pagos realizados durante la campaña europea del PSOE y señala que “hasta la fecha” no consta una afectación a los intereses financieros de la UE

El juez Pedraz enfría la vía europea del ‘caso Leire Díez’: no aprecia indicios de que los pagos investigados afecten a los fondos de la Unión Europea
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Primera reacción desde Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: “Vuelve a poner a prueba la cuestión de los enclaves ocupados”

Primera reacción desde Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: “Vuelve a poner a prueba la cuestión de los enclaves ocupados”

El juez Pedraz enfría la vía europea del ‘caso Leire Díez’: no aprecia indicios de que los pagos investigados afecten a los fondos de la Unión Europea

Moncloa difunde un registro de llamadas para demostrar que Vivas mintió cuando dijo que intentó hablar 10 veces con Pedro Sánchez

La DGT aplica desde este jueves la reforma del Reglamento General de Circulación: todas las multas que pueden llegar con las nuevas normas de tránsito

Un nuevo informe señala a Marruecos por espiar con Pegasus o cámaras ocultas y por campañas de difamación: “Hay leyes que nadie respeta”

ECONOMÍA

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

Jorge Morales de Labra, experto en energía: “Cualquiera que tenga una tarifa que no sea la TUR va a pagar muchísimo más de calefacción este invierno”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los decretos del Gobierno “se quedan cortos” para resolver la crisis de vivienda: “Se necesitan más casas protegidas, más suelo y menos burocracia”

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

DEPORTES

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

Hay Fernando Alonso para rato y no solo hasta 2027: “Está convencido de que no va a ser un año porque se ve con más progresión todavía”

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro