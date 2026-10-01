Vivas dice que la visita de los reyes refrendará su apoyo "inequívocamente claro" a Ceuta

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Sevilla, 1 oct (EFE).- El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha señalado que la visita de los reyes refrendará su apoyo "inequívocamente claro" a la ciudad autónoma tras la entrada masiva de migrantes a finales del pasado julio, y ha añadido que serán recibidos con cariño y lealtad por los ceutíes.

A preguntas de los periodistas en Sevilla, donde ha sido recibido en el Palacio de San Telmo por el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, Vivas ha enfatizado el apoyo de Felipe VI, que le ha comunicado esta mañana su visita a la ciudad autónoma, en la quinta llamada que ha señalado que ha recibido de él en el marco de esta crisis.

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Ha resaltado que el rey tiene una "postura clara" en cuanto al diagnóstico de lo ocurrido y su solución, así como que ninguna autoridad del Estado ha mostrado más interés que el suyo con Ceuta en este momento "histórico".

Es una visita "muy importante" para Ceuta y España porque, según Vivas, va a poner de manifiesto "sin ninguna duda" el apoyo de la Jefatura de Estado a su causa, que es la del conjunto del país.

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EFE

dmg/ja/jdm

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