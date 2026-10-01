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Víctor Muñoz, el 'suplente' de Lamine Yamal: "Intento aprender mucho de él, es buen amigo"

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Las Rozas (Madrid), 1 oct (EFE).- El extremo del Liverpool Víctor Muñoz confesó este jueves que para él no es un problema ser el suplente de Lamine Yamal en la selección al compartir la misma posición, y afirmó que "aprende mucho" del jugador del Barcelona, que es un "privilegio" compartir vestuario y que es "buen amigo".

Muñoz, de 23 años, valoró el poder convivir tanto con Lamine Yamal como con el resto de integrantes de la selección, en una rueda de prensa en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas al término del entrenamiento a puerta cerrada, el penúltimo antes del partido en Oviedo ante la República Checa de la Liga de Naciones.

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"Intento aprender mucho de él. Es un buen amigo mío, que está conmigo en el día a día. En mi día a día, me ayuda mucho. Compartimos muchos momentos juntos y poder tener esa competencia y verlo entrenar cada día es todo un privilegio para mí. Y no sólo de él, sino de poder aprender de todos los jugadores del equipo", enfatizó.

Muñoz sustituyó a Lamine Yamal en la segunda parte del encuentro del pasado martes ante Croacia en Sevilla, en su tercer partido como internacional con la Roja.

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"Me encontré muy bien y más con estos jugadores. La manera de jugar de la selección incrementa y potencia mi fútbol. Me quedé con ganas de jugar más. Estoy con ganas e ilusión", apuntó Muñoz, que la pasada temporada militó en Osasuna después de su etapa en el filial del Real Madrid.

Ante la posibilidad de que sea titular ante la República Checa si el seleccionador, Luis de la Fuente, da descanso a Lamine Yamal, el extremo catalán respondió: "Poder jugar cada partido de inicio o de reserva es increíble. No sé que intenciones tiene el míster, pero todo el mundo está entrenando bien y con ganas de jugar".

El futbolista del Liverpool contó lo que le pide De la Fuente: "Que sea como soy en el campo, que intente ayudar al equipo ofensiva y defensivamente, que intente ser vertical, que vaya a por el uno contra uno. Lo que son mis virtudes e intento ponerlas a disposición del equipo".

Víctor Muñoz se refirió al debate abierto de si la selección actual, ganadora del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, es mejor o no que la que conquistó el de Sudáfrica en 2010 con Vicente del Bosque como técnico.

"La España de 2010 es un equipazo, con leyendas, jugadores que han hecho historia en España. No sabría qué responder. Sería un partido increíble y seguro que sería bonito de ver", opinó.

En cuanto al Balón de Oro, expresó su deseo de que lo gane un español, sin concretar quién acumula más méritos, y habló de las diferencias entre la Premier League y la Liga española.

"Noto muchas diferencias. La Liga es más táctica y los partidos de la Premier son mucho más físicos. Noto la intensidad en los entranamientos. Me está ayudando a crecer", comentó sobre sus primeros meses en Liverpool a las órdenes del español Andoni Iraola. EFE

(foto) (vídeo)

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