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Universidades de Girona, Vic y Alicante,más comprometidas con medioambiente, según estudio

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Madrid, 1 oct (EFE).- La Universidad de Girona en primer lugar, la de Vic-Central de Cataluña en segundo y la de Alicante en tercero encabezan la lista de diez centros educativos de este nivel más comprometidos con el medioambiente, según un estudio publicado por la Fundación CYD (Conocimiento y Desarrollo).

La clasificación se completa, por este orden, con la Universidad de Loyola, la de Valladolid y la de Vigo parejas en puntuación, la de Cádiz, la de Mondragón y la Rey Juan Carlos también al mismo nivel, la de Córdoba, la de Coruña y la de Santiago de Compostela igualadas y la Pontificia Comillas en décima posición.

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El documento analiza la gestión medioambiental en un total de 84 universidades de toda España y concluye que la sostenibilidad tiene "una presencia relevante más allá de la gestión de los campus" ya que en la mitad de las analizadas al menos el 21 % de las titulaciones y el 16 % de los grupos de investigación están vinculados con ella.

Además, "tiene mayor presencia en la formación que en la investigación más especializada" puesto que una media del 22 % de las titulaciones están vinculadas a la sostenibilidad ambiental, frente al 18,23  % de los grupos de investigación y el 6 % de las tesis doctorales.

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Las universidades privadas presentan una "ligera" ventaja en cuanto a titulaciones disponibles mientras que las públicas doblan la media de tesis respecto a las privadas y, en cuanto a los grupos de investigación, las diferencias entre unas y otras son "leves" a favor de las públicas.

El informe señala que, en promedio, el 34 % de la energía consumida por las universidades procede de fuentes renovables, aunque su uso varía "considerablemente" entre los distintos centros educativos.

En la mitad de los analizados, las renovables son el origen de al menos el 18 % de la energía consumida, mientras que uno de cada cuatro supera el 74 %.

En este caso, la inversión en políticas sostenibles con el entorno natural es casi diez puntos porcentuales mayor en universidades privadas que en públicas, según el documento, si bien las públicas tienen "cifras más eficientes" en cuanto a la gestión de residuos.

El análisis de la Fundación CYD también compara a las universidades por su compromiso social y, en este caso, analiza la igualdad de género, la apuesta por el talento femenino, la atención a la discapacidad y la promoción de la salud y la acción social.

En esta clasificación, el primer puesto es para la Universidad de Valencia, el segundo para la de La Rioja y el tercero para la Autónoma de Madrid.

El resto de la lista en este caso se completa, por este orden, con la Universidad de León, la Alfonso X el Sabio y la de Málaga al mismo nivel, la Católica de Valencia San Vicente Mártir, la de Gerona, la de Burgos, la de Jaén y la de Jaime I de Castellón con la misma puntuación y la Universidad Internacional de la Empresa en décimo lugar. EFE

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