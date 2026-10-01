Un hombre niega haber violado a su pareja pero reconoce que le miró los genitales para ver si había estado con otros

01/10/2026 El acusado, durante el juicio. POLITICA

Guardar

Un hombre ha negado este jueves en la Audiencia Provincial haber violado a su pareja, aunque ha reconocido que le miró los genitales para comprobar si había estado con otros "porque se fue de marcha dejando a sus hijos en la casa".

El acusado también ha negado haber amenazado y pegado a su pareja en presencia de sus hijos, pero sí que ha admitido un enfrentamiento entre ambos. La víctima, por su parte, ha afirmado no recordar prácticamente nada de los hechos.

PUBLICIDAD

"¿Eso lo he denunciado yo?", ha llegado a responder a la fiscal cuando se le ha preguntado si el 13 y el 14 de mayo de 2018 el hombre la intentó violar en el transcurso de una discusión y le propinó una paliza en el patio trasero de su vivienda de Manacor.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha celebrado este jueves el juicio contra el hombre acusado de violación y lesiones.

"No se de dónde ha salido eso. Puede ser. A lo mejor estaba en estado de shock", ha respondido la denunciante en otro momento del interrogatorio de la representante del Ministerio Público. La mujer sí ha reconocido que el 13 de mayo el hombre le recriminó que había salido sola con una amiga y le acusó de haber mantenido relaciones sexuales con otros hombres, para lo cual le tocó los genitales.

PUBLICIDAD

Respondiendo a la fiscal y al abogado del acusado, que le ha preguntado directamente si todo lo que había dicho en el juicio es verdad, la mujer ha respondido que sí.

El acusado, en su turno, ha insistido en negar que agrediera sexualmente a su pareja ni que le propinara una paliza en presencia de sus hijos. Sí que ha reconocido en varias ocasiones que quiso "comprobar" si había mantenido relaciones sexuales con otros hombres mientras estaba de fiesta.

PUBLICIDAD

Una mujer, familiar del acusado y amiga de la denunciante, sí que ha asegurado que presenció cómo el hombre propinaba a la víctima una paliza. La testigo se ha referido igualmente a la supuesta agresión sexual que ella le había comentado y ha asegurado que la víctima tiene miedo de su expareja.

En relación a esta paliza, uno de los agentes de la Guardia Civil que acudió al aviso del episodio de violencia en el domicilio ha afirmado que se encontró la casa "como si hubiera habido una batalla campal" y a los hijos de la pareja "muy asustados" y uno de ellos diciendo "que no pegue más a mamá". Sobre este episodio, el acusado ha asegurado que fue al revés, que era la hija diciendo "que no pegue más a papá".

PUBLICIDAD

Según el relato del agente, el hombre reconoció que ha habido una agresión mutua porque le recriminaba que saliera de fiesta "teniendo niños que cuidar en casa".