Un amplio dispositivo busca a un hombre de 89 años extraviado en Ledrada (Salamanca)

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Salamanca, 01 oct (EFE).- Un amplio dispositivo de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta busca a un hombre de 89 años extraviado en la localidad salmantina de Ledrada desde las últimas horas de la tarde de este miércoles.

Los equipos de Protección Civil trabajan en la zona junto con personal de Medio Ambiente, los bomberos de la Diputación de Salamanca y efectivos de la Guardia Civil, que han movilizado entre otros medios el helicóptero de rescate, una unidad canina y una de drones, y personal civil, según ha informado en un comunicado el centro de emergencias 112.

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Desde primera hora de esta mañana la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta coordina este amplio dispositivo que ha movilizado también al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Protección Civil, la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE) o la Unidad de Drones Fénix de Protección Civil, el Grupo de Rescate y Salvamento, así como a agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Guijuelo, Carbajosa de la Sagrada y Béjar. EFE

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