Espana agencias

Un amplio dispositivo busca a un hombre de 89 años extraviado en Ledrada (Salamanca)

Guardar

Salamanca, 01 oct (EFE).- Un amplio dispositivo de la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta busca a un hombre de 89 años extraviado en la localidad salmantina de Ledrada desde las últimas horas de la tarde de este miércoles.

Los equipos de Protección Civil trabajan en la zona junto con personal de Medio Ambiente, los bomberos de la Diputación de Salamanca y efectivos de la Guardia Civil, que han movilizado entre otros medios el helicóptero de rescate, una unidad canina y una de drones, y personal civil, según ha informado en un comunicado el centro de emergencias 112.

PUBLICIDAD

Desde primera hora de esta mañana la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta coordina este amplio dispositivo que ha movilizado también al Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Protección Civil, la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE) o la Unidad de Drones Fénix de Protección Civil, el Grupo de Rescate y Salvamento, así como a agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Guijuelo, Carbajosa de la Sagrada y Béjar. EFE

cgc/mr/jdm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La historia detrás de la tiara floral que ha llevado la reina Letizia en la visita de los Macron: desde un regalo de Franco a la boda de la infanta Cristina

Es la gran favorita de la monarca, que ya la ha lucido en 16 ocasiones para sus veladas más especiales

La historia detrás de la tiara floral que ha llevado la reina Letizia en la visita de los Macron: desde un regalo de Franco a la boda de la infanta Cristina

José Abellán, cardiólogo, sobre hacer 10.000 pasos diarios: “Es un mito, en realidad son menos pasos, pero importa mucho cómo los des”

El experto explica los factores más importantes a la hora de andar en base a varios estudios

José Abellán, cardiólogo, sobre hacer 10.000 pasos diarios: “Es un mito, en realidad son menos pasos, pero importa mucho cómo los des”

Gabriel se avalanza sobre Valentina y Beatriz quiere conservar su lugar en la casa: avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 2 de octubre

La serie de Antena 3 pone contra las cuerdas al villano, quien está cada vez más cerca de cavar su propia tumba

Gabriel se avalanza sobre Valentina y Beatriz quiere conservar su lugar en la casa: avance de ‘Sueños de libertad’ del viernes 2 de octubre

Buenos Aires llega a Madrid con Borges como bandera: tango, teatro y un legado que se guardará en el Instituto Cervantes

Durante todo octubre, la capital española acogerá una programación cultural porteña que abarca música, danza y literatura. El momento más esperado: el depósito del legado del escritor y María Kodama en la Caja de las Letras del Cervantes

Buenos Aires llega a Madrid con Borges como bandera: tango, teatro y un legado que se guardará en el Instituto Cervantes

Casi dos millones de alquileres podrán acogerse a la prórroga aprobada por el Gobierno, lo que beneficiará a cinco millones de personas

La prórroga obligatoria entra en vigor este jueves y permitirá mantener las mismas condiciones en los contratos de arrendamiento que vencen entre 2026 y 2028

Casi dos millones de alquileres podrán acogerse a la prórroga aprobada por el Gobierno, lo que beneficiará a cinco millones de personas
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno de Ceuta ratifica ante la jueza que le trasladó la alerta del CNI sobre un cruce masivo horas antes del 30-J

El exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno de Ceuta ratifica ante la jueza que le trasladó la alerta del CNI sobre un cruce masivo horas antes del 30-J

Regresa el avión A400M del Ejército del Aire de España que ha reabastecido a 80 cazas aliados durante dos meses

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts y Coalición Canaria: las claves y los apoyos confirmados

Primera reacción desde Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: “Vuelve a poner a prueba la cuestión de los enclaves ocupados”

El juez Pedraz enfría la vía europea del ‘caso Leire Díez’: no aprecia indicios de que los pagos investigados afecten a los fondos de la Unión Europea

ECONOMÍA

El Gobierno andaluz anuncia una ayuda al alquiler de 250 euros al mes dirigida a menores de 35 años

El Gobierno andaluz anuncia una ayuda al alquiler de 250 euros al mes dirigida a menores de 35 años

Casi dos millones de alquileres podrán acogerse a la prórroga aprobada por el Gobierno, lo que beneficiará a cinco millones de personas

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2026: qué día pagan CaixaBank, ING, BBVA...

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

Jorge Morales de Labra, experto en energía: “Cualquiera que tenga una tarifa que no sea la TUR va a pagar muchísimo más de calefacción este invierno”

DEPORTES

Haaland demanda a una aerolínea por usar la imagen de su coleta durante el Mundial 2026: “Nos resulta difícil de entender”

Haaland demanda a una aerolínea por usar la imagen de su coleta durante el Mundial 2026: “Nos resulta difícil de entender”

El caso Negreira y el escándalo del Manchester City tienen un nombre en común: Ferrán Soriano

El éxito de Guardiola se construyó sobre las trampas del Manchester City: la condena al club inglés ha puesto en entredicho sus títulos

Carlos Alcaraz firma una trabajada victoria ante Michelsen en su primer partido en Tokio

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”