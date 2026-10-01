UGT pide recursos para asegurar calidad de servicios públicos y proteger personal en Ceuta

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Ceuta, 1 oct (EFE).- UGT-Ceuta ha reclamado este jueves al Gobierno que se aporten los "recursos suficientes" para preservar la calidad de los servicios públicos y proteger a sus plantillas tras la entrada de miles de migrantes en la ciudad.

En un comunicado, el sindicato ha exigido "soluciones" al Gobierno al señalar que siguen sin recuperar su "tranquilidad" y ha demandado como "necesario" un plan "coordinado" para garantizar la seguridad, los servicios públicos y la recuperación de la vida cotidiana.

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UGT considera que la paciencia de la ciudadanía "no puede convertirse en el recurso con el que el Gobierno compense una respuesta insuficiente" y tampoco puede seguir "descargándose esta emergencia sobre unas plantillas que ya soportaban carencias".

La formación exige "decisiones, personal y financiación ya que cada demora prolonga el desgaste de la ciudad y aumenta la presión sobre quienes sostienen sus servicios públicos".

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La central sindical ha considerado que la respuesta a la crisis "debe garantizar también la atención sanitaria, ya que Ceuta no puede seguir dependiendo de anuncios cuya aplicación permanece incierta dado que cambiar a las personas al frente de las instituciones no resuelve por si solo los problemas que la ciudad continúa soportando".

UGT ha añadido que dos meses después de la crisis "Ceuta no necesita promesas sino que necesita soluciones y ya van tarde". EFE