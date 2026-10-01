UE aprueba la norma para crear centros de migrantes en terceros países con el no de España

Luxemburgo, 1 oct (EFE).- La Unión Europea aprobó este jueves, con el único voto en contra de España y la abstención de Bélgica, al Reglamento de Retornos, que permitirá, entre otras cosas, crear en terceros países centros para migrantes que deban ser repatriados, agilizar las deportaciones y endurecer la política migratoria.
La normativa recibió el aval definitivo de la UE en un Consejo de ministros europeos de Interior. EFE
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