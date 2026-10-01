Temas del día de EFE España del jueves 1 de octubre de 2026

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CRISIS VIVIENDA

Madrid - La acampada de Sol y las levantadas en plazas de otras ciudades del país aumentan la presión en favor de soluciones estructurales a la crisis de vivienda mientras los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez deciden si respaldan el viernes los decretos aprobados por el Consejo de Ministros.

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FORO LA TOJA

O Grove (Pontevedra)- Con la crisis de la vivienda en el centro del debate político, el rey y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coinciden en la inauguración de la VIII edición del Foro La Toja, que durante tres jornadas abordará cuestiones como la situación que vive Ceuta, las relaciones con Marruecos y los retos de la Inteligencia Artificial.

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CEUTA INVESTIGACIÓN

Madrid - Tras la declaración del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón, que investiga la entrada masiva de migrantes en la ciudad autónoma interroga al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno, que dimitió tras sostener que trasladó a su superior los avisos del CNI sobre una posible llegada.

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ANIVERSARIO 1-O

Barcelona - El independentismo conmemora el noveno aniversario del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017, en una jornada en la que la ANC convoca concentraciones en Barcelona, Tarragona y Lleida, mientras el líder de ERC, Oriol Junqueras, ofrece una conferencia política en Llinars del Vallès (Barcelona).

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PATRONAL CEOE

Madrid - La CEOE celebra este jueves 1 de octubre su asamblea general electoral de 2026 con su actual presidente, Antonio Garamendi, como único candidato para liderar la patronal en un tercer mandato durante los próximos cuatro años.

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WOODY ALLEN

Madrid - El director neoyorquino Woody Allen da a conocer algunos detalles de su nueva película, que a partir el próximo lunes rodará en las calles del centro de la ciudad de Madrid y algunas escenas en la localidad de Aranjuez.

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MARUJA TORRES (Entrevista)

Madrid - La escritora Maruja Torres, que acaba de publicar su libro 'Cuanto más gente me jode, más buenos momentos tengo', un diario y una crónica de viajes por donde repasa su amor por el LÍbano o de su visión del mundo, y del que habla con Efe, apoya la acampada en la Puerta del Sol. Carmen Rodríguez Sigüenza

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DAVID BISBAL (Entrevista)

Madrid - Entre arreglos exuberantes y la colaboración de hasta 90 músicos en algunos casos para hacerlos realidad, este viernes reaparece David Bisbal con nuevo disco, 'Eternos', un "homenaje la época dorada del pop romántico en castellano", según ha explicado en una entrevista con EFE, ahora que el "pop actual" no le inspira demasiado. Javier Herrero

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(Texto enviado a las 7:30h. 773 palabras) (Vídeo)

COMIC-CON MÁLAGA

Málaga - La San Diego Comic-Con Málaga, que alcanzará en esta segunda edición las trescientas horas de contenido, comienza con decenas de eventos, entre los que estará en su primera jornada el reencuentro de Los Serrano o las intervenciones de actores internacionales como Aya Cash, Karl Urban, Mira Sorvino o Jason Lee.

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TIEMPO LLUVIAS

Madrid - El mes de octubre se estrena con una importante inestabilidad atmosférica que el domingo traerá una dana a la península ibérica, aunque ya este jueves dejará chubascos muy fuertes y persistentes, especialmente en Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Baleares.

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AGENDA INFORMATIVA

POLÍTICA

10:00h.- Madrid.- FORO IBEROAMERICANO.- El rey preside la inauguración del XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que durante dos días aborda en Madrid los retos de la inteligencia artificial, la democracia, la igualdad de género y la diplomacia parlamentaria. Interviene el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. Congreso de los Diputados. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio)

14:30h.- Barcelona.- DEBATE CATALUÑA.- Tercera y última jornada del debate de política general en el Parlamento de Cataluña. Parlament. (Texto) (Foto)

16:00h.- O Grove (Pontevedra).- FORO LA TOJA.- El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, participan en la inauguración de la octava edición del Foro La Toja-Vínculo Atlántico, que entrega el premio Foro La Toja-Josep Piqué a Marcelo Rebelo de Sousa, presidente de la República Portuguesa entre 2016 y 2026. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

16:30h.- Madrid.- ESPAÑA UCRANIA.- El presidente del Senado, Pedro Rollán, se reúne con el presidente de la Rada Suprema de Ucrania, Ruslan Stefanchuk. Despachos de Honor del Senado. (Texto)

19:00h.- Llinars del Vallès (Barcelona).- PARTIDOS ERC.- El presidente de ERC, Oriol Junqueras, ofrece una conferencia en Llinars del Vallès, en el noveno aniversario del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017. Rda. Sant Antoni de Vilamajor, 19. (Texto)

19:30h.- Barcelona.- ENTIDADES ANC.- La ANC convoca una manifestación en la plaza Urquinaona de Barcelona para conmemorar el noveno aniversario del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017. Pl. Urquinaona. (Texto)(Foto)

ECONOMÍA

09:00h.- Madrid.- TURISMO ALOJAMIENTOS.- El INE publica las cifras de alojamientos extrahoteleros de agosto. (Texto)

09:30h.- Madrid.- SECTOR FARMACÉUTICO.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantiene un encuentro con el CEO del Grupo Roche, Thomas Schinecker, en el Complejo de la Moncloa.

09:30h.- Jaén.- GOBIERNO AGRICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, se reúne con el presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre (gráficos). Al finalizar, ofrecerá una rueda de prensa a las 10:00 horas en la sala de prensa de la Diputación. Diputación de Jaén. Plaza de San Francisco, 2. 23071, Jaén.

10:00h.- Jaén.- GOBIERNO AGRICULTURA.- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ofrece una rueda de prensa tras mantener una reunión con el presidente de la Diputación de Jaén, Juan Latorre. Posteriormente se trasladará al Parque Científico-Tecnológico Geolit para inaugurar y visitar el espacio 'Pieralisi Customer Center' en Mengíbar (Jaén). Diputación.

10:30h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, visita uno de los bloques de viviendas afectados por la especulación inmobiliaria tras su venta por la Fundación FUSARA, en la calle Santa Teresa, 8. A las 10:30 atiende a los periodistas junto a una portavoz de los vecinos afectados en la plaza Villa de París. (Vídeo) (Audio)

10:30h.- Irun (Gipuzkoa).- TURISMO SOSTENIBLE.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, atiende a los medios de comunicación con motivo de su visita al Museo Romano de Oiasso. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Madrid.- PATRONAL CEOE.- La patronal CEOE celebra su asamblea general electoral. Auditorio Nacional de Música. Plaza de Andrés Segovia. (Texto)(Foto) (Vídeo) (Audio)

11:55h.- Vigo (Pontevedra).- SECTOR AEROESPACIAL.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita Delta Vigo PTL Valladares, centro industrial especializado en la fabricación de componentes y sistemas industriales para el sector aeroespacial. Parque Tecnológico y Logístico, Area Texvigo Nave A8. (Foto)

12:00h.- Zafra (Badajoz).- FERIA ZAFRA.- La localidad pacense de Zafra se convierte un año más en protagonista para el mundo ganadero con la Feria Internacional Ganadera y 573 Tradicional de San Miguel, que se celebrará del 1 al 6 de octubre, con exposiciones y venta de hasta 2.000 cabezas de ganado y la presencia de más de 330 expositores. Recinto ferial.(Texto) (Foto) (Vídeo)

12:00h.- Oviedo.- GANADERÍA PROTESTAS.- Varias organizaciones agrarias convocan una concentración en protesta por los daños causados por el lobo sobre la cabaña ganadera. Junta General del Principado. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30h.- Barcelona.- INFRAESTRUCTURAS CATALUÑA.- El secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, participa en un acto en el Cercle d'Economia. C/Provença, 298. (Texto)

13:30h.- O Grove (Pontevedra).- CRISIS VIVIENDA.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visita la empresa de vivienda industrializada Caslua Import. (Foto) (Vídeo)

13:30h.- Gijón (Asturias).- INDUSTRIA DEFENSA.- La secretaria de Estado de Defensa, María Amparo Valcarce, clausura el primer 'Defence & Tech Summit' de España. Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. (Texto)

16:00h.- Madrid.- PLAN RECUPERACIÓN.- El vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, comparece para informar sobre los progresos y avances del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Congreso de los Diputados. (Texto)(Foto)

18:30h.- San Sebastián.- SECTORES MAQUINARIA.- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, interviene en el Congreso de Fabricación Avanzada y Máquinas-herramienta, con motivo del 80 aniversario de la Asociación de Fabricantes de Máquinas-Herramienta (AFM Cluster).

20:00h.- Madrid.- CRISIS VIVIENDA.- La Confederación de Sindicatos de Inquilinas ha convocado caceroladas frente a todos los ayuntamientos para exigir la convalidación de los dos decretos de vivienda. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (DireCTO)

JUSTICIA Y SEGURIDAD

09:00h.- Madrid.- TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.- Desayuno informativo con el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido Alcalá, 15. (Texto) (Vídeo) (Audio)

09:00h.- Madrid.- CONGRESO EXTRANJERÍA.- Segunda jornada del II Congreso de Extranjería del Colegio de la Abogacía de Madrid. C/ Serrano, 9.

10:00h.- Madrid.- CEUTA INVESTIGACIÓN.- La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga las entradas masivas de migrantes a Ceuta, toma declaración como testigos al exjefe de gabinete del delegado del Gobierno en la ciudad autónoma y al jefe de la policía local. C/García Gutierrez, s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Madrid.- JUICIO LEZO.- La Audiencia Nacional reanuda el primer juicio del caso de corrupción Lezo en una jornada en la que comenzarán a declarar los procesados. C/ Génova (Texto)

10:00h.- Madrid.- JUICIO POLICÍAS.- La Audiencia Provincial de Madrid reanuda el juicio a cuatro policías nacionales acusados de falsear un atestado sobre la detención y agresión en plena calle a un menor magrebí con las declaraciones de los acusados. C/ Santiago de Compostela, 96.

10:15h.- Santander.- PORNOGRAFÍA INFANTIL.- La Audiencia de Cantabria juzga al hombre acusado de almacenar más de 8.000 fotos y vídeos de menores desnudos. Audiencia. (Texto) (Foto)

11:00h.- Murcia.- SUCESOS ARMADA.- La ministra de Defensa, Margarita Robles, visita a los buceadores heridos el pasado 16 de septiembre en la Escuela de Buceo de la Armada, en Murcia.

19:00h.- Errenteria (Gipuzkoa).- TERRORISMO ETA.- El escritor y periodista guipuzcoano Ander Izagirre presenta 'La mochila. Vida de Muñagorri', una obra en la que recoge la historia de aquel niño de 10 años, hoy adulto, que perdió una pierna y la visión de un ojo por la explosión de una bomba de ETA en Errenteria. (Vídeo)

SOCIEDAD

Tabernas (Almería).- ESPACIO MARTE.- La Agencia Espacial Europea (ESA) prueba en el desierto de Tabernas (Almería) un vehículo explorador de Marte.

09:00h.- Barcelona.- FORO ABORTO.- Cerca de 300 profesionales, activistas e investigadoras participan en el Foro Internacional de Alianzas por el Derecho al Aborto. Campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra. (Texto)

09:30h.- Barcelona.- ATENCIÓN DEPENDENCIA.- La presidenta de ACRA, Cinta Pascual, presenta las principales conclusiones del Estudio Socioeconómico de la Atención para personas en situación de dependencia en España. Plaça Gal·la Placídia, 32. (Texto)

09:30h.- Madrid.- ESPAÑA AUSTRALIA.- La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, se reúne, por vía telemática, con el ministro de Cambio Climático y Energía de Australia, Chris Bowen.

09:50h.- Vigo (Pontevedra).- EMERGENCIAS SIMULACRO.- La Dirección General de la Marina Mercante y Salvamento Marítimo, organiza, junto a la Autoridad Portuaria de Vigo, el Ejercicio Nacional de Lucha contra la Contaminación Marina (POLEX 2026) con el simulacro de un vertido de hidrocarburos que afecta a áreas vulnerables. Punto de embarque de Mar de Ons. (Foto)

10:00h.- Madrid.- SALUD VIH.- Cesida organiza un desayuno informativo para presentar el programa de actividades del quinto aniversario del Pride Positivo y analizar la situación actual del VIH en España. C/ Navas de Tolosa, 3. (Texto)

10:00h.- Madrid.- CONFERENCIA EPISCOPAL.- El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García MagánLa, informa en rueda de prensa sobre los trabajos realizados en la reunión de la Comisión Permanente. C/ Añastro, 1. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:30h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, se reúne con la Fiscal Jefe de Ceuta, Silvia Rojas, y el Fiscal de Menores de Ceuta, José Luis Puerta, en el Palacio de Justicia de Ceuta. A las 11:30 mantiene un encuentro con entidades del barrio ceutí de El Príncipe. C/Rafael Orozco, s/n, junto a la Iglesia San Ildefonso. Al finalizar la reunión, sobre las 13:00, atenderá a los medios de comunicación. (Texto)

12:00h.- Barcelona.- PERSONAS MAYORES.- Personas mayores se concentran en la plaza Sant Jaume para reivindicar condiciones de vida dignas en el Día Internacional de las Personas Mayores. Plaza de Sant Jaume. (Texto)

12:15h.- Ceuta.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, comparece en rueda de prensa, en la sede de la Delegación del Gobierno de Ceuta. (Texto)

13:30h.- Madrid.- SOCIEDAD INMIGRACIÓN.- La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, se reúne con las consejeras con competencias en materia migratoria del País Vasco, Nerea Melgosa (12:30), y Castilla-La Mancha, Barbara García (16:00). Al término las 13:30 h), atiende a los medios de comunicación. Ministerio. (Foto)

16:00h.- Madrid.- CONVENIO DEPENDENCIA.- Concentración convocada por FSS-CCOO y UGT para exigir un Convenio justo para las trabajadoras del sector de la dependencia Círculo de Bellas Artes, C/ Alcalá, 42.

CULTURA Y TENDENCIAS

10:00h.- Málaga.- COMIC-CON MÁLAGA.- Comienza la segunda edición de la San Diego Comic-Con Málaga, que reunirá a miles de personas con trescientas horas de contenido. Palacio de Ferias y Congresos. (Texto) (Foto) (Vídeo)

10:00h.- Barcelona.- ÉRIC VUILLARD.- El escritor Éric Vuillard habla este jueves en Barcelona de su nuevo libro, 'Los desesperados', centrado en la figura de 'Billy el Niño' Hotel Balmes. C/Mallorca, 275. (Texto) (Foto)

10:00h.- Madrid.- CULTURA EXTREMADURA.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, mantiene una reunión con el consejero de Cultura, Turismo y Deporte de Extremadura, Laureano León, en la sede del Ministerio.

10:30h.- Bilbao.- MUSEO GUGGENHEIM.- El Museo Guggenheim Bilbao presenta 'Pipilotti Rist. Ever is Over All', una de las videoinstalaciones más icónicas de la artista suiza Pipilotti Rist. Museo Guggenheim. (Texto) (Foto)

10:30h.- Barcelona.- ANSELM KIEFER.- La Pedrera acoge la exposición ‘La vida secreta de las plantas. Anselm Kiefer en la Colección Grothe’, la primera muestra monográfica dedicada al artista alemán en Barcelona. La Pedrera. (Texto) (Foto)

10:30h.- San Lorenzo del Escorial (Madrid).- PATRIMONIO NACIONAL.- Patrimonio Nacional reabre y presenta con una rueda de prensa los Museos de Pintura y Arquitectura del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial. Av Juan de Borbón y Battemberg, s/n. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

11:00h.- Madrid.- TEATRO ESTRENO.- El director y dramaturgo Mauricio Kartun presenta 'Baco Polaco' una relectura de las 'Las bacantes', de Eurípides, una particular versión del mito que sitúa en un pueblo de Argentina. Teatros Canal. (Texto)

11:00h.- València.- ARTE REMBRANDT.- CaixaForum València presenta la exposición 'Rembrandt. Un mundo en grabados', organizada en colaboración con el British Museum. C/ Eduardo Primo Yúfera. (Texto)

11:00h.- Barcelona.- FESTIVAL SITGES.- El director artístico del Festival, Ángel Sala, y la directora de la Fundació, Mònica Garcia, presentan la 59 edición de Sitges-Festival Internacional de Cinema Fantàstic de Catalunya. Filmoteca de Catalunya. C/Salvador Seguí, 1. (Texto)

11:00h.- Valladolid.- CINE RODAJES.- El presidente de Spain Film Commission, Juan Manuel Guimeráns, comparece junto a representantes institucionales de Castilla y León para presentar la sexta edición del mercado de contratación de rodajes de cine 'Shooting Locations Marketplace'. Avda. Ramón Pradera, 3. (Texto) (Foto)

12:00h.- Madrid.- CINE GIJÓN.- Presentación de la 64º edición del Festival Internacional de Cine de Gijón. Academia de Cine. Calle de Zurbano, 3.

12:00h.- Santander.- PALACIO FESTIVALES.- El cantante Daniel Diges protagoniza el musical de 'El fantasma de la ópera', que se representa estos días en el Palacio de Festivales de Cantabria y que presenta en rueda de prensa. Palacio de Festivales. (Texto) (Foto)

13:00h.- Madrid.- MUSEO ARQUEOLÓGICO.- El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, preside la reunión del Patronato del Museo Arqueológico Nacional (MAN), en la sede de la institución.

13:15h.- Madrid.- WOODY ALLEN.- Woody Allen y los actores Alexi Wasser y Peter Vives, junto al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presentan el rodaje de la nueva película del director neoyorquino. Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. C/ Alcalá, 13. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio) (Directo)

18:00h.- Madrid.- TOROS MADRID.- Novillos de El Retamar para El Mene, Nacho Torrejón y Mario Vilau. Plaza de las Ventas. (Texto)

20:00h (19:00h.local).- La Laguna (Tenerife).- JOAN MANUEL SERRAT.- El cantautor Joan Manuel Serrat protagoniza una conversación con alumnos de la Universidad de La Laguna sobre su faceta poética (Declaraciones a las 18:00h.local en el Hotel Nivaria). Paraninfo

20:30h.- Murcia.- SILVIO RODRÍGUEZ.- Concierto de Silvio Rodríguez en el marco de su gira por España, que arrancó el 1 de septiembre en Barcelona y cerrará en Madrid el 4 de octubre. Plaza de toros.

EFE

ra/lml/mcm

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