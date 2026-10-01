Sekulic: "El Besiktas juega con mucha energía e intensidad, especialmente en su casa"

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Redacción deportes, 1 oct (EFE).- El entrenador del Barça, Aleksander Sekulic, ha avisado de los peligros del Besiktas, un equipo que, en su opinión, juega "con mucha energía e intensidad", especialmente en su pabellón, el Turkcell Center.

En declaraciones difundidas por el club azulgrana desde Estambul, donde este viernes disputarán el partido de la tercera jornada de la Euroliga, el técnico esloveno ha afirmado que el conjunto turco ha añadido "más talento" a la plantilla con respecto al curso pasado.

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"Tenemos que hacer un buen trabajo como equipo", ha reflexionado Sekulic sobre el encuentro contra un rival que suma el mismo balance que el Barça (1-1) en Europa.

Los otomanos perdieron en casa en su estreno ante el Valencia (94-96) y ganaron claramente en su primer partido como visitantes ante el Maccabi Tel Aviv (93-109); mientras que el equipo catalán debutó con victoria ante el Anadolu Efes (89-82) y perdió el martes contra el Dubai Basketball de Xavi Pascual (94-87)

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"En Dubái ganamos tres cuartos, pero perdimos el partido. Esto deja cosas buenas y malas. Tenemos que aprender de los errores y construir con las cosas buenas que hicimos", ha concluido Sekulic. EFE