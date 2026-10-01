Santi Denia, de entrenador de la Rojita a rival de España: "Soy un checo más"

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Redacción deportes, 1 oct (EFE).- El encuentro de este sábado entre España y la República Checa en el estadio Carlos Tartiere de Oviedo tendrá un aliciente añadido, como es la presencia de Santi Denia, el exseleccionador sub-21 y de otras categorías inferiores del fútbol español y que desde este verano es el nuevo técnico del combinado checo.

Denia, de 52 años y exjugador del Albacete y el Atlético de Madrid, se convirtió el pasado sábado, 26 de octubre, en el primer extranjero en dirigir un partido de la selección centroeuropea.

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Su comienzo en el cargo, que ha coincidido con el inicio de la fase de grupos de la Liga de Naciones, no ha sido positivo, con dos derrotas en casa ante Croacia (1-2) e Inglaterra (0-2).

El sábado le espera España, una cita que anhela porque será el reencuentro con Luis de la Fuente, el técnico al que relevó en la sub-21 y al que considera "un hermano y un compañero", y con un buen número de jugadores ahora campeones del mundo que pasaron por sus equipos.

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"Mi equipo nacional ahora es la República Checa. No olvido a España, pero soy un checo más", puntualizó el pasado martes tras perder ante Inglaterra sobre lo que supone la cita ante España y su maestro futbolístico.

Denia amasó un currículum envidiable en los quince años que estuvo en la Real Federación Española de Fútbol, a la que llegó en agosto de 2010 para asumir la dirección de la sub-16.

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Luego pasó por la sub-17, a la que hizo campeona de Europa, al igual que posteriormente con la sub-19, y a finales de 2022 dio el salto a la sub-21.

Su máximo logro fue el oro en los Juegos de París 2024 con jugadores como Pau Cubarsí, Eric García, Marc Pubill, Álex Baena o Fermín López ahora consagrados en la absoluta.

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Con 220 partidos a sus espaldas en los banquillos de las distintas categorías, Denia decidió 'volar' hacia nuevos horizontes en junio de 2025.

"Siempre será mi casa. Lo hago con una gran ilusión, pero a su vez, con mucha pena por alejarme de la que considero ya mi familia (…) No hay mejor sitio que este para trabajar, lo diré allá donde vaya con el mayor de los orgullos", dijo en su despedida.

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Su primera experiencia resultó algo aciaga, puesto que apenas duró cinco meses como entrenador del Al-Shahania de Catar, que le destituyó por sumar solo tres victorias en trece encuentros.

Después de varios meses sin equipo, surgió la oportunidad de la República Checa ante la nueva etapa abierta en este país tras su nefasta actuación en el último Mundial, donde acabó colista de su grupo.

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Tras la dimisión de Miroslav Koubek como seleccionador, la federación checa entabló contacto con Denia a través del exfutbolista del Atlético de Madrid Radek Bejbl.

Después de varias reuniones con los responsables de la federación y con el director de selecciones nacionales y exfutbolista Pavel Nedved para conocer su filosofía, llegaron a un acuerdo para firmar por dos años con opción a prórroga.

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A Praga se ha llevado a su cuerpo técnico de confianza, con Pablo Amo de segundo, Rubén Martínez y Víctor Ruiz.

"Estoy muy motivado, porque veo la oportunidad de dirigir a la selección checa como una gran ocasión. El fútbol checo tiene una historia gloriosa", fue el mensaje de presentación del exdefensa del Atlético (1995-2005).

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De Denia, Nedved afirmó que confía en que contribuya a "construir una nueva identidad" para la selección checa por su experiencia en la formación de futbolistas en las categorías inferiores.

La nueva travesía del técnico albaceteño ha comenzado con curvas tras las dos derrotas y después de que jugadores emblemáticos hayan decidido cerrar su etapa con la selección tras el Mundial, como el delantero Patrick Schick.

"No tenemos ninguna duda que este es el camino (…) Queremos ganar en el presente, pero es importante creer en que crecemos. La Federación cree en este proyecto", remarcó Denia tras perder con los ingleses para dar a entender que su proyecto es a medio plazo.

Sobre el partido ante España, el seleccionador checo no dio por hecha la derrota ante el equipo de las dos estrellas que ayudó a construir: "Ganar es difícil, pero ¿por qué no?". EFE