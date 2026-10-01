Espana agencias

Sánchez insta a afrontar el drama de la inmigración tras acordar la visita del rey a Ceuta

Guardar

O Grove (Pontevedra), 1 oct (EFE).- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha instado a hacer frente al "drama de la inmigración irregular" que ha dicho que se ha puesto de manifiesto en Ceuta, tras conocerse este jueves que los reyes visitarán esta ciudad autónoma y Melilla el 13 y 14 de octubre.

Sánchez ha recordado la situación en Ceuta en la inauguración del VIII Foro La Toja y ante Felipe VI, que ha presidido la apertura de estas jornadas y en la que han estado presentes, entre otros, el ministro de Hacienda, Arcadi España; el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; y los expresidentes del Gobierno Felipe González y Mariano Rajoy.

PUBLICIDAD

Una presencia la de González que ha permitido captar un breve saludo con Sánchez, ya que al llegar al foro, el jefe del Ejecutivo ha saludado con un apretón de manos a las principales autoridades presentes, pero sin que en ningún momento se haya podido ver una conversación entre ambos.

El lema de la edición de este año del Foro La Toja es 'Un mundo en desorden', y aludiendo al mismo, Sánchez ha subrayado que el desorden no es neutral porque quien gana es quien tiene más armas o más poder para imponer sus condiciones, y por ello ha defendido un orden que no consista en imponerle a la gente cómo tiene que vivir, ni sacralizar las normas, ni "anclarse a un pasado idealizado desde la nostalgia".

PUBLICIDAD

A su juicio, el orden consiste en establecer reglas justas y actualizarlas de acuerdo con el espíritu de los tiempos.

En ese contexto, ha alertado de la quiebra interesada del orden internacional y del sistema multilateral, y ha hecho referencia al drama de la inmigración que, ha dicho, recuerda lo ocurrido en Ceuta este verano y que es consecuencia de la existencia de conflictos o de intentos de huir de la miseria.

"Ningún muro o barrera, por alta e infranqueble que sea, podrá contener la desesperación de la gente por tener una vida mejor, porque nadie debería olvidar que son el conflicto, la desigualdad y la falta de oportunidades fundamentalmente las que empujan a la gente a buscar una vida mejor", ha añadido.

Sánchez se ha referido a la situación en Ceuta ante el rey horas después de que se haya desvelado que Felipe VI y doña Letizia visitarán esta ciudad y Melilla el 13 y 14 de octubre, una visita en la que no acompañará a los reyes.

 El presidente del Gobierno ha defendido la reforma del sistema multilateral y ha advertido de que la ley de la fuerza no puede imponerse a la fuerza de la ley, momento en el que ha destacado la posición de España ante las guerras en Ucrania e Irán y el "genocidio" en Gaza.

Ha reivindicado también la política económica de su Gobierno con datos como el crecimiento o la creación de empleo y ha considerado que se trata de "un modelo de éxito en condiciones muy adversas" que permite ayudas como las que se han aprobado ante la actual crisis energética.

De la misma forma, ha apostado por seguir la senda de las energías renovables, más medidas frente al cambio climático y también para garantizar el desarrollo de la Inteligencia Artificial.

Al hilo de ello ha recordado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este miércoles a los grandes tecnooligarcas que se autorregulen, pero ha considerado un error "poner en manos del zorro el cuidado del gallinero".

"Esto no va de pactos voluntarios entre tecnooligarcas y de autorregulación; esto -ha precisado- va de obligaciones legales, de escrutinio público, de control social, de supervisión gubernamental y también de asunción de responsabilidades, incluso penales".

También ha aprovechado para volver a criticar la posición del Partido Popular al impedir que se aprobara el Tratado de Amistad entre España y Francia, y preguntarse "qué interés nacional de política exterior o idea de Europa se está defendiendo?". EFE

(Foto)(Vídeo)(Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rania de Jordania deslumbra en la boda de la princesa Sara con un vestido rojo con capa en el palacio en el que se casó su hijo

La reina ha acudido al palacio de Zahran de Amán junto al rey Abdalá II y su hijo, el príncipe Hashem

Rania de Jordania deslumbra en la boda de la princesa Sara con un vestido rojo con capa en el palacio en el que se casó su hijo

Receta de pastel tunecino de naranja y aceite de oliva: un postre fácil para endulzar cualquier merienda

El khobzet borgden es un bizcocho tradicional en la cocina de Túnez que destaca por su miga tierna y su aroma cítrico

Receta de pastel tunecino de naranja y aceite de oliva: un postre fácil para endulzar cualquier merienda

La alerta roja por lluvias activa un tercer Es-Alert en Castellón y suspende los trenes de Cercanías en Valencia y los servicios hacia Cataluña

El mensaje pide evitar desplazamientos y alejarse de barrancos, mientras el temporal ya deja precipitaciones intensas en la zona afectada

La alerta roja por lluvias activa un tercer Es-Alert en Castellón y suspende los trenes de Cercanías en Valencia y los servicios hacia Cataluña

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados del Sorteo 4 Super Once: ganadores y números premiados

Del gintonic diario de Isabel II al consumo responsable: así son las nuevas medidas para controlar los hábitos con el alcohol en el Palacio de Buckingham

La monarquía británica se suma al consumo moderado con charlas de salud para todos sus trabajadores

Del gintonic diario de Isabel II al consumo responsable: así son las nuevas medidas para controlar los hábitos con el alcohol en el Palacio de Buckingham
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La alerta roja por lluvias activa un tercer Es-Alert en Castellón y suspende los trenes de Cercanías en Valencia y los servicios hacia Cataluña

La alerta roja por lluvias activa un tercer Es-Alert en Castellón y suspende los trenes de Cercanías en Valencia y los servicios hacia Cataluña

El exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno de Ceuta ratifica ante la jueza que le trasladó la alerta del CNI sobre un cruce masivo horas antes del 30-J

Regresa el avión A400M del Ejército del Aire de España que ha reabastecido a 80 cazas aliados durante dos meses

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts y Coalición Canaria: las claves y los apoyos confirmados

Primera reacción desde Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: “Vuelve a poner a prueba la cuestión de los enclaves ocupados”

ECONOMÍA

El Gobierno decidirá en noviembre si retira aceite de oliva del mercado, por primera vez, para estabilizar los precios ante una cosecha récord

El Gobierno decidirá en noviembre si retira aceite de oliva del mercado, por primera vez, para estabilizar los precios ante una cosecha récord

El Gobierno andaluz anuncia una ayuda al alquiler de 250 euros al mes dirigida a menores de 35 años

Casi dos millones de alquileres podrán acogerse a la prórroga aprobada por el Gobierno, lo que beneficiará a cinco millones de personas

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2026: qué día pagan CaixaBank, ING, BBVA...

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

DEPORTES

Nico Williams, lesionado: el ‘virus FIFA’ se ceba con España y ya son tres los que han tenido que decir adiós a la Nations League

Nico Williams, lesionado: el ‘virus FIFA’ se ceba con España y ya son tres los que han tenido que decir adiós a la Nations League

A la espera del Balón de Oro, Lamine Yamal supera a Messi a los 19 años en todo menos en una cosa

Haaland demanda a una aerolínea por usar la imagen de su coleta durante el Mundial 2026: “Nos resulta difícil de entender”

El caso Negreira y el escándalo del Manchester City tienen un nombre en común: Ferrán Soriano

El éxito de Guardiola se construyó sobre las trampas del Manchester City: la condena al club inglés ha puesto en entredicho sus títulos