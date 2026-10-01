Espana agencias

Rull espera que "algún día se pida perdón" por el 1-O y vuelve a reclamar aplicar la amnistía

01/10/2026 El presidente del Parlament, Josep Rull; la secrearia primera de la Mesa, Raquel Sans, y los secrearios Juli Fernàndez y Glòria Freixa en la declaración institucional por el 1-O. El presidente del Parlament, Josep Rull, ha deseado que "algún día se pida perdón" por el referéndum del 1-O y ha vuelto a reclamar que se aplique la amnistía para que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exconseller Lluís Puig puedan ocupar su escaño, y que otros líderes políticos como el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, dejen de estar inhabilitados. POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA
01/10/2026 El presidente del Parlament, Josep Rull; la secrearia primera de la Mesa, Raquel Sans, y los secrearios Juli Fernàndez y Glòria Freixa en la declaración institucional por el 1-O. El presidente del Parlament, Josep Rull, ha deseado que "algún día se pida perdón" por el referéndum del 1-O y ha vuelto a reclamar que se aplique la amnistía para que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exconseller Lluís Puig puedan ocupar su escaño, y que otros líderes políticos como el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, dejen de estar inhabilitados. POLITICA CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA
Guardar

El presidente del Parlament catalán, Josep Rull, ha deseado que "algún día se pida perdón" por el referéndum del 1-O y ha vuelto a reclamar que se aplique la amnistía para que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el exconseller Lluís Puig puedan ocupar su escaño, y que otros líderes políticos como el líder de ERC, Oriol Junqueras, y el secretario general de Junts, Jordi Turull, dejen de estar inhabilitados.

Así se ha pronunciado este jueves en una declaración institucional desde la Sala de Audiencias del Parlament, junto con los miembros de la Mesa de Junts y ERC: la vicepresidenta primera, Raquel Sans, y los secretarios Juli Fernàndez y Glòria Freixa.

PUBLICIDAD

"Después de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) pedimos por enésima vez que se ponga fin a las argucias legales y al filibusterismo judicial que dilatan su aplicación", ha reclamado Rull, que ha señalado que es consciente de que ya está cerca la aplicación de esta norma.

El presidente del Parlament ha avisado de que la aplicación de la amnistía no resuelve la cuestión de fondo y el anhelo de libertad del independentismo, y ha añadido que es algo que se deberá volver a hablar "a fondo y con consecuencias".

PUBLICIDAD

Rull ha descrito el 1-O como una expresión de dignidad colectiva en que "el pueblo venció al miedo" y en que los ciudadanos protegieron las urnas, y ha asegurado que esta efeméride es patrimonio inmaterial y político de Catalunya.

"DENUNCIAR LA PERSECUCIÓN"

Ha señalado que este día no solo se debe conmemorar sino que también debe servir para "denunciar la persecución de un movimiento independentista", que ha asegurado que se hizo con la voluntad de hacer daño, castigar, desmovilizar y deshumanizar al adversario.

El presidente de la Cámara catalana ha recordado que la ley de amnistía se aprobó en 2024 y supuso un punto de inflexión en el conflicto político, pero ha lamentado el posterior bloqueo judicial a la hora de aplicarla, que ha calificado de "bloqueo prevaricador".

"Muchas cosas han cambiado desde el 1 de octubre de 2017, pero la anormalidad democrática, desgraciadamente, continúa existiendo. Negar eso, o hacer ver que no existe, es negar la realidad", ha subrayado.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El juez Pedraz enfría la vía europea del ‘caso Leire Díez’: no aprecia indicios de que los pagos investigados afecten a los fondos de la Unión Europea

El magistrado contesta al requerimiento de la Fiscalía Europea tras las pesquisas de la UCO sobre los pagos realizados durante la campaña europea del PSOE y señala que “hasta la fecha” no consta una afectación a los intereses financieros de la UE

El juez Pedraz enfría la vía europea del ‘caso Leire Díez’: no aprecia indicios de que los pagos investigados afecten a los fondos de la Unión Europea

Ani, cocinera de recetas saludables: “Para hacer el pan sin levadura más fácil del mundo solo necesitas harinas, yogur y bicarbonato”

Estos panecillos caseros son ideales para tostadas y bocadillos y se preparan en poco más de 20 minutos

Ani, cocinera de recetas saludables: “Para hacer el pan sin levadura más fácil del mundo solo necesitas harinas, yogur y bicarbonato”

Así puede afectar el azúcar a un tratamiento con antibióticos: agrava el daño en el estómago

Un reciente estudio detalla los efectos del azúcar ante infecciones bacterianas

Así puede afectar el azúcar a un tratamiento con antibióticos: agrava el daño en el estómago

Moncloa difunde un registro de llamadas para demostrar que Vivas mintió cuando dijo que intentó hablar 10 veces con Pedro Sánchez

El presidente ceutí reitera que solo habló con el delegado del Gobierno en los días previos y reprocha que el presidente no lo llamara hasta el día del cruce masivo

Moncloa difunde un registro de llamadas para demostrar que Vivas mintió cuando dijo que intentó hablar 10 veces con Pedro Sánchez

La DGT aplica desde este jueves la reforma del Reglamento General de Circulación: todas las multas que pueden llegar con las nuevas normas de tránsito

La norma añade condiciones para adelantamientos, retenciones y circulación en nieve, además de nuevas exigencias de equipamiento para ciclistas y motoristas, con multas que van desde los 80 hasta los 200 euros según el tipo de infracción

La DGT aplica desde este jueves la reforma del Reglamento General de Circulación: todas las multas que pueden llegar con las nuevas normas de tránsito
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz enfría la vía europea del ‘caso Leire Díez’: no aprecia indicios de que los pagos investigados afecten a los fondos de la Unión Europea

El juez Pedraz enfría la vía europea del ‘caso Leire Díez’: no aprecia indicios de que los pagos investigados afecten a los fondos de la Unión Europea

Moncloa difunde un registro de llamadas para demostrar que Vivas mintió cuando dijo que intentó hablar 10 veces con Pedro Sánchez

La DGT aplica desde este jueves la reforma del Reglamento General de Circulación: todas las multas que pueden llegar con las nuevas normas de tránsito

Un nuevo informe señala a Marruecos por espiar con Pegasus o cámaras ocultas y por campañas de difamación: “Hay leyes que nadie respeta”

Ayuso exigirá a la Justicia medidas cautelarísimas para desalojar la “acampada ilegal” en la Puerta del Sol: “Nunca se debió permitir”

ECONOMÍA

Jorge Morales de Labra, experto en energía: “Cualquiera que tenga una tarifa que no sea la TUR va a pagar muchísimo más de calefacción este invierno”

Jorge Morales de Labra, experto en energía: “Cualquiera que tenga una tarifa que no sea la TUR va a pagar muchísimo más de calefacción este invierno”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los decretos del Gobierno “se quedan cortos” para resolver la crisis de vivienda: “Se necesitan más casas protegidas, más suelo y menos burocracia”

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Las herencias cambian: segundas parejas, hijos de distintas relaciones, criptomonedas, viviendas y donaciones obligan a replantear el testamento

DEPORTES

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

Hay Fernando Alonso para rato y no solo hasta 2027: “Está convencido de que no va a ser un año porque se ve con más progresión todavía”

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro