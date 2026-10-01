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Prisión para el joven que apuñaló a un compañero de clase en Pamplona

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Pamplona, 1 oct (EFE).- La jueza ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza para el joven que apuñaló a un compañero de clase en el Centro Integrado María Ana Sanz de Pamplona como presunto autor de un delito de homicidio en grado de tentativa.

Así consta en el auto en el que se indica que, a la vista del atestado presentado por la Policía Municipal, el día 29 de septiembre sobre las 8:10 horas el detenido, mayor de edad, acudió al centro provisto de una navaja que había comprado dos días antes y con ánimo de causar la muerte de su compañero de clase de 16 años, lo apuñaló dos veces en el abdomen, causándole diversas lesiones. EFE

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