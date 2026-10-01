Primer día de la tasa turística en Vigo: entre 0,80 y 2 euros por persona y noche

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Vigo, 1 oct (EFE).- Vigo aplica desde este jueves, 1 de octubre, la nueva tasa turística municipal, que grava las estancias en establecimientos de alojamiento turístico con importes de entre 0,80 y 2 euros por persona y noche, en función del tipo y categoría del alojamiento.

La ordenanza fue aprobada definitivamente por el Pleno del Concello de Vigo el pasado 7 de septiembre y ha entrado hoy en vigor.

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La medida afecta a hoteles, pensiones, apartamentos turísticos, viviendas de uso turístico, cámpines, albergues y establecimientos de turismo rural, entre otros alojamientos.

La tarifa más elevada, de 2 euros por persona y noche, corresponde a los establecimientos hoteleros de mayor categoría.

En otros establecimientos hoteleros y alojamientos turísticos las cantidades oscilan entre 0,80 y 1,60 euros.

Durante la primera fase de aplicación, la tasa se cobrará únicamente por las dos primeras noches de cada estancia, una limitación que estará vigente hasta el 1 de julio de 2027, fecha a partir de la cual la ordenanza permitirá aplicar el recargo durante un máximo de cinco noches.

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La normativa establece asimismo una serie de exenciones, entre ellas las correspondientes a menores de edad, personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65 %, estancias por motivos sanitarios y sus acompañantes, y determinados desplazamientos vinculados a actividades deportivas o programas sociales.

Los pasajeros de cruceros también están contemplados en la ordenanza, con una tarifa de 1,20 euros por persona, pero el cobro no comenzará hasta el próximo 1 de julio. EFE

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