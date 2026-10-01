PNV avisa que "la mala praxis legislativa" en relación a la vivienda "no se puede repetir"

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Bilbao, 1 oct (EFE).- La portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, ha censurado que "no ha habido diálogo" con su partido sobre el decreto de vivienda del Gobierno relativo a la renovación automática de los alquileres y ha advertido de que "esta mala praxis legislativa no se puede volver a repetir".

Vaquero, en declaraciones en Urnieta (Gipuzkoa), ha confirmado que el PNV dará mañana en el Congreso su apoyo "crítico" al decreto de vivienda del Gobierno que recoge la mayoría de medidas, pero rechazará el segundo decreto con la renovación automática de los alquileres.

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Con el 'no' del PNV al decreto de los alquileres se pone ya muy difícil su aprobación, salvo sorpresa de última hora.

Según Vaquero, el PNV lo va a rechazar porque considera que "no beneficia que los pequeños propietarios mantengan su vivienda de alquiler en el mercado" cuando "más del 90 % de la vivienda de alquiler la ponen en el mercado los pequeños propietarios", ha evidenciado.

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La portavoz del partido nacionalista ha reprochado que "no ha habido diálogo con el PNV" y ha avisado de que "esta forma de proceder y esta mala praxis legislativa no se puede volver a repetir".

Vaquero ha reiterado que el "sí" de su formación a "las medidas urgentes para garantizar la función social de la vivienda" será "crítico" debido a "la forma de proceder" del Gobierno.

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Ha criticado que en dos legislaturas "poco se ha podido acordar y en el último momento y legislando en caliente, nos traen un decreto ley en el que no hemos podido debatir todo lo que quisiéramos y que genera muchas dudas en su aplicación y en los efectos que pueda tener a posteriori".

Vaquero ha indicado que en este decreto se han recogido medidas de protección al pequeño propietario, "pero todavía se necesitarán" tomar otras.

Para el PNV, según ha reiterado, este decreto es "un parche". Según ha puesto de manifiesto, incluye "algunas medidas" solicitadas por el PNV, pero "va a ser de dudosa aplicación el decreto ley en su totalidad".

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Vaquero ha detallado que recoge lo pedido por el PNV en relación a que "se hiciera una diferenciación entre los fondos buitre y los pequeños propietarios" y que "hubiera medidas para proteger a los pequeños propietarios en caso de impago".

Según ha explicado, "también regula el alquiler de temporada" y eso "es esencial porque en 2023 aquellos que aprobaron la ley de vivienda se olvidaron de regularlo" y "se va a introducir una prórroga de 2 años en el caso de aquellos inquilinos que estén al corriente del pago los últimos 8 meses". EFE

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