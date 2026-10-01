Pedro León Sánchez: "Es un orgullo haber jugado en el Real Madrid"

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Carlos de Torres

Mojácar (Almería), 1 oct (EFE).- Pedro León Sánchez (Mula, Murcia, 39 años), exjugador del Real Madrid, Getafe y Eibar, admite estar nervioso en su debut en la Titan Desert de Almería, pero para lograr la serenidad que precisa una prueba tan exigente dispone de la ayuda de su hermanos Luis, exprofesional con 4 etapas en el Tour, y Antonio.

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Entre los tres deportistas murcianos suman energía para cumplir el sueño de competir juntos en bicicleta y poderle dedicar ese esfuerzo común a su hermano León, fallecido en accidente de tráfico en octubre de 2005.

En casa de los León Sánchez predominaba el uso y la afición por la bicicleta. El hermano mayor fue ciclista, pero lo dejó con la irrupciòn de "Luisle" como profesional. De los pedales se demarcó Pedro, quien debutó como jugador del Murcia en 2004. En la actualidad el destino le ha llevado al club pimentonero, ahora como presidente.

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Luis León toma la palabra para explicar que habían hablado los tres hermanos para acudir a la Titan formando equipo para el Gesa murciano. Como destacado exprofesional en ruta y ganador de las Titan de Marruecos, Arabia y Almería, le toca ser el consejero de sus hermanos, aunque nada más darse la salida se despide de ellos. Vuelta en busca de la victoria.

"Lo habíamos hablado y solo teníamos que ponernos de acuerdo para ver dónde empezábamos. El fin de semana pasada estuvimos en Caravaca de la Cruz y, bueno, salimos contentos con la experiencia. Se trata de sumar para el bien nuestro, para nuestro disfrute. La carrera en sí es dura, pero siempre he dicho que al final la velocidad es lo que te va a matar. Se tiene que cuidar entre ellos y disfrutar del paisaje", analiza.

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Todo por León, el nombre del hermano mayor fallecido. "Nunca lo olvidamos y está presente cada día de nuestra vida. Es verdad que seguramente estaría aquí con nosotros porque a él también le encantaba el mundo de la bici. Fue ciclista hasta que yo pasé a profesional y él decidió dejar el ciclismo. Fue una desgracia grande que nos unió también mucho como familia, y nunca le olvidamos".

Siendo futbolista, Pedro solo montaba en bici en los parones de la selección, Navidad o en verano. A Luis le costó poco convencerlo para acudir a la Titan. Se trataba de un viejo proyecto que ahora se hace realidad.

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"En mi casa, familiarmente la bici ha sido el deporte primordial. Ya de pequeño los 3 hermanos hemos corrido en la región de Murcia como federados, pero a mí me gustaba más el fútbol que la bici, aunque el ciclismo es otra pasión.

Pedro siempre ha seguido las andanzas de Luisle. Cuando jugaba en el Eibar se acercaba a las cunetas para ver la Itzulia y animar a su hermano. "Le he seguido por TV siempre que ha ido al Tour, al Giro, la Vuelta y por todos los sitios siempre que fue compatible con mi actividad en el fútbol".

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Pedro, con 350 partidos en Primera, admite que la carrera de Luisle como ciclista ha sido mas brillante que la suya en el fútbol, aunque destaca sus logros con el balón.

"He jugado 350 partidos en Primera División, he jugado la Champions, he ganado una Copa del Rey. Al final he estado en el mejor club de la historia. No se puede igualar al palmarés que ha tenido Luis, pero estoy orgulloso de mi carrera, pero sí que es verdad que Luis ha conseguido en su deporte estar muy cerca de los mejores del mundo algunos años, ganando etapas en el Tour, que es como ganar la Champions", detalla.

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"El Madrid es el mejor club de la historia, los datos dicen eso, no?, y para mi es un orgullo haber estado allí. Es verdad que no fue de la mejor manera, pero son cosas que pasan en la vida y te sirven para aprender".

Pedro León cambió el césped por los despachos, y ahora dirige como presidente al Real Murcia C.F, el club donde comenzó a jugar en 2004.

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"Ahora toca desempeñar un rol diferente, y también lo estoy disfrutando. Los resultados están acompañando porque el fútbol al final son resultados, pero sí que es verdad es otra manera de estar ligado al fútbol. Estoy aprendiendo y me gusta mucho", comenta.

Pedro Luis admite que no se lo pensó mucho la opción de hacerse cargo del Murcia, y ahora le toca gestionar, entre otras cosas, los sueldos de los que han sido compañeros hasta hace poco.

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"Bueno, para eso hay un director deportivo. Me gusta mucho el hecho de montar una estructura y que cada uno se ocupe de lo suyo. El director ficha y hace la plantilla, y para eso hay un presupuesto general. A partir de ahí, él pues él tiene que decidir. Es verdad que me pide opinión y yo se la doy".

Pedro León mantiene contactos con los presidente del Getafe, Ángel Torres, la presidenta del Eibar, Amaya Grostiza, y menos con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"Con Florentino no tengo una relación como para estar llamándole para pedirle consejo, pero bueno, yo escucho a todo el mundo, y al final soy una persona joven, tengo 39 años, me gusta lo que estoy haciendo y tengo mucho que aprender".

Sobre Mourinho, su entrenador en el Real Madrid cuando llegó en 2010, Pedro León no se pronunció. "Prefiero no hablar de eso", concluyó. EFE

(Fotos)