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Parlamento suizo aprueba partida de 211 millones de euros para apoyar los JJOO de 2038

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Ginebra, 1 oct (EFE).- El Consejo Nacional (cámara baja del Parlamento suizo) aprobó este jueves una partida de 200 millones de francos (211 millones de euros) para financiar los Juegos Olímpicos de Invierno que el país prevé organizar en 2038, y manifestó su rechazo a que el gran evento sea sometido a referéndum nacional.

Por 137 votos a favor, 40 en contra y 14 abstenciones, se aceptó la cifra inicialmente presupuestada por el Gobierno, aunque aún falta el trámite de que sea refrendada por el Senado.

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De los 200 millones, 60 millones de francos se utilizarán en la organización de los Juegos Paralímpicos, 50 millones en subvenciones al transporte público para los espectadores, 80 millones se dirigirán a gastos adicionales de organización y 10 millones a una partida por posibles imprevistos.

No se incluyen en estos gastos los de seguridad, que correrían a cargo del Estado y se calculan entre 40 y 80 millones de francos.

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Suiza debe elaborar antes de finales de 2027 un expediente sobre la organización de los Juegos, y si éste satisface las exigencias del Comité Olímpico Internacional (COI) serán adjudicados automáticamente al país, en contraste con el antiguo sistema en el que varias sedes competían entre ellas por acoger una edición.

De ser aprobados por el COI, los Juegos Olímpicos de 2038 serían los primeros en los que la sede sería un país entero, y con ellos Suiza volvería a celebrar unos JJOO 90 años después, después de los de St. Moritz 1948.

Los Juegos se celebrarían en distintos lugares de 10 cantones del país, incluida la propia St.Moritz y también grandes ciudades como Ginebra y Zúrich. EFE

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