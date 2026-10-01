Espana agencias

Moreno promete a Vivas descuentos del 25% en los ferrys a Ceuta y una conexión marítima regular con el puerto de Málaga

Imagen 5KLT6CJ46FEYZH5C7BJVB35JBA
Guardar

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), se ha comprometido este jueves con su homólogo de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas, a llevar a cabo una serie de iniciativas de colaboración entre ambos territorios entre las que ha citado la de "promover una conexión marítima regular entre Ceuta y el puerto de Málaga para mejorar la conectividad" entre ambos lugares que "existe ya a través de helicóptero", así como la posibilidad de "aplicar descuentos de un 25% en el pasaje del ferry a Ceuta".

Así lo ha detallado el presidente andaluz en la comparecencia ante la prensa posterior a la reunión que Moreno y Vivas han mantenido este jueves en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz.

PUBLICIDAD

En el actual contexto de crisis en Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes a finales del pasado mes de julio, Moreno ha querido con esta reunión trasladar a Vivas "que los ceutíes sepan que no están solos", y que cuentan con el apoyo de Andalucía, una comunidad "hermana" de la ciudad autónoma, según ha subrayado.

Moreno ha explicado que en el marco de esta reunión han compartido y analizado una serie de iniciativas que van a impulsar de forma conjunta, entre las que también ha citado la de "poner a disposición de las empresas de Ceuta la potente red internacional" de la agencia Andalucía Trade, con "presencia en los cinco continentes", para proyectos de internacionalización de las empresas ceutíes.

PUBLICIDAD

Además, ha explicado que "se ha iniciado una campaña en redes sociales para apoyar a la comunidad turística de Ceuta y de Andalucía", y que la Junta ya está "estudiando la fórmula para aplicar descuentos de un 25% en el pasaje del ferry" que conecta la comunidad autónoma con la ciudad ceutí.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El juez Pedraz enfría la vía europea del ‘caso Leire Díez’: no aprecia indicios de que los pagos investigados afecten a los fondos de la Unión Europea

El magistrado contesta al requerimiento de la Fiscalía Europea tras las pesquisas de la UCO sobre los pagos realizados durante la campaña europea del PSOE y señala que “hasta la fecha” no consta una afectación a los intereses financieros de la UE

El juez Pedraz enfría la vía europea del ‘caso Leire Díez’: no aprecia indicios de que los pagos investigados afecten a los fondos de la Unión Europea

Ani, cocinera de recetas saludables: “Para hacer el pan sin levadura más fácil del mundo solo necesitas harinas, yogur y bicarbonato”

Estos panecillos caseros son ideales para tostadas y bocadillos y se preparan en poco más de 20 minutos

Ani, cocinera de recetas saludables: “Para hacer el pan sin levadura más fácil del mundo solo necesitas harinas, yogur y bicarbonato”

Así puede afectar el azúcar a un tratamiento con antibióticos: agrava el daño en el estómago

Un reciente estudio detalla los efectos del azúcar ante infecciones bacterianas

Así puede afectar el azúcar a un tratamiento con antibióticos: agrava el daño en el estómago

Moncloa difunde un registro de llamadas para demostrar que Vivas mintió cuando dijo que intentó hablar 10 veces con Pedro Sánchez

El presidente ceutí reitera que solo habló con el delegado del Gobierno en los días previos y reprocha que el presidente no lo llamara hasta el día del cruce masivo

Moncloa difunde un registro de llamadas para demostrar que Vivas mintió cuando dijo que intentó hablar 10 veces con Pedro Sánchez

La DGT aplica desde este jueves la reforma del Reglamento General de Circulación: todas las multas que pueden llegar con las nuevas normas de tránsito

La norma añade condiciones para adelantamientos, retenciones y circulación en nieve, además de nuevas exigencias de equipamiento para ciclistas y motoristas, con multas que van desde los 80 hasta los 200 euros según el tipo de infracción

La DGT aplica desde este jueves la reforma del Reglamento General de Circulación: todas las multas que pueden llegar con las nuevas normas de tránsito
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Pedraz enfría la vía europea del ‘caso Leire Díez’: no aprecia indicios de que los pagos investigados afecten a los fondos de la Unión Europea

El juez Pedraz enfría la vía europea del ‘caso Leire Díez’: no aprecia indicios de que los pagos investigados afecten a los fondos de la Unión Europea

Moncloa difunde un registro de llamadas para demostrar que Vivas mintió cuando dijo que intentó hablar 10 veces con Pedro Sánchez

La DGT aplica desde este jueves la reforma del Reglamento General de Circulación: todas las multas que pueden llegar con las nuevas normas de tránsito

Un nuevo informe señala a Marruecos por espiar con Pegasus o cámaras ocultas y por campañas de difamación: “Hay leyes que nadie respeta”

Ayuso exigirá a la Justicia medidas cautelarísimas para desalojar la “acampada ilegal” en la Puerta del Sol: “Nunca se debió permitir”

ECONOMÍA

Jorge Morales de Labra, experto en energía: “Cualquiera que tenga una tarifa que no sea la TUR va a pagar muchísimo más de calefacción este invierno”

Jorge Morales de Labra, experto en energía: “Cualquiera que tenga una tarifa que no sea la TUR va a pagar muchísimo más de calefacción este invierno”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los decretos del Gobierno “se quedan cortos” para resolver la crisis de vivienda: “Se necesitan más casas protegidas, más suelo y menos burocracia”

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

Las herencias cambian: segundas parejas, hijos de distintas relaciones, criptomonedas, viviendas y donaciones obligan a replantear el testamento

DEPORTES

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

Hay Fernando Alonso para rato y no solo hasta 2027: “Está convencido de que no va a ser un año porque se ve con más progresión todavía”

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro