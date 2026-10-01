Moreno promete a Vivas descuentos del 25% en los ferrys a Ceuta y una conexión marítima regular con el puerto de Málaga

Guardar

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), se ha comprometido este jueves con su homólogo de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Vivas, a llevar a cabo una serie de iniciativas de colaboración entre ambos territorios entre las que ha citado la de "promover una conexión marítima regular entre Ceuta y el puerto de Málaga para mejorar la conectividad" entre ambos lugares que "existe ya a través de helicóptero", así como la posibilidad de "aplicar descuentos de un 25% en el pasaje del ferry a Ceuta".

Así lo ha detallado el presidente andaluz en la comparecencia ante la prensa posterior a la reunión que Moreno y Vivas han mantenido este jueves en el Palacio de San Telmo de Sevilla, sede de la Presidencia del Gobierno andaluz.

PUBLICIDAD

En el actual contexto de crisis en Ceuta tras la llegada masiva de inmigrantes a finales del pasado mes de julio, Moreno ha querido con esta reunión trasladar a Vivas "que los ceutíes sepan que no están solos", y que cuentan con el apoyo de Andalucía, una comunidad "hermana" de la ciudad autónoma, según ha subrayado.

Moreno ha explicado que en el marco de esta reunión han compartido y analizado una serie de iniciativas que van a impulsar de forma conjunta, entre las que también ha citado la de "poner a disposición de las empresas de Ceuta la potente red internacional" de la agencia Andalucía Trade, con "presencia en los cinco continentes", para proyectos de internacionalización de las empresas ceutíes.

PUBLICIDAD

Además, ha explicado que "se ha iniciado una campaña en redes sociales para apoyar a la comunidad turística de Ceuta y de Andalucía", y que la Junta ya está "estudiando la fórmula para aplicar descuentos de un 25% en el pasaje del ferry" que conecta la comunidad autónoma con la ciudad ceutí.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))