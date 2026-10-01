Miguel Román, operado con éxito de su lesión en la rodilla derecha

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Vigo, 1 oct (EFE).- El centrocampista del Celta Miguel Román se ha sometido este jueves a una intervención quirúrgica para tratar el cuerpo libre articular que presentaba en la rodilla derecha.

La artroscopia, realizada por el doctor Juan José García Cota, jefe de los servicios médicos del club gallego y exmédico de la selección española, se ha llevado a cabo de manera satisfactoria en el Hospital Fremap de Vigo.

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El jugador celeste iniciará en los próximos días su proceso de rehabilitación, para el que, en ausencia de complicaciones, se estima un periodo de baja de “entre cuatro y seis semanas”, informó el club gallego a través de un comunicado de prensa. EFE

Dmg/ism