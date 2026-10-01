Espana agencias

Los obispos celebran la visita de los reyes a Ceuta: "No son españoles de segunda"

Guardar

Madrid, 1 oct (EFE).- El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha celebrado que los reyes visiten Ceuta los próximos días 13 y 14 de octubre, en lo que ha considerado un gesto de "apoyo" a los ceutíes que "no son españoles de segunda ni de tercera".

"La presencia institucional de los reyes allí es un momento de apoyo a los ciudadanos de Ceuta que no son españoles de segunda división ni de tercera, sino que son tan españoles como un ciudadano de Madrid, de Valencia, de Andalucía, de Barcelona, del País Vasco o de Galicia", ha señalado García Magán en la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente de la CEE celebrada esta semana.

PUBLICIDAD

El portavoz de los obispos españoles ha remarcado que es "importante" la presencia de la máxima autoridad del Estado, "que a todos nos representa y a todos encarna", y con quien comparte "al cien por cien" su último pronunciamiento sobre la situación de crisis en Ceuta el pasado martes en la cena de Estado que los reyes ofrecieron al presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa.

Felpe VI pidió un refuerzo de la colaboración de los Estados de la UE ante "la intrusión masiva de decenas de miles de personas en Ceuta violando una frontera española" que, recordó, es también europea, un hecho que calificó de "inaceptable".

PUBLICIDAD

García Magán ha asegurado que la CEE ha estado "desde el primer momento sobre el terreno" en la crisis de Ceuta, que ha calificado como "crisis humanitaria", y ha aseverado que la dignidad de la persona es "intocable e irrenunciable".

POr ello, ha hecho un llamamiento al "diálogo" y a tener "altura de miras" para "no caer en pequeños, medianos o grandes intereses partidistas". Todo ello, ha añadido, respetando siempre la legalidad y el derecho internacional. EFE

(Foto) (Vídeo) (Audio)

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

La afectada, vecina del distrito de Sant Andreu, ya había evitado un primer intento de desalojo en julio gracias a la presión vecinal

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

La restauración de la Puerta de San Ildefonso de la Mezquita-Catedral de Córdoba revela secretos arqueológicos y recupera colores olvidados

La actuación ha permitido identificar restos de policromía y vestigios de una antigua construcción adosada a la fachada

La restauración de la Puerta de San Ildefonso de la Mezquita-Catedral de Córdoba revela secretos arqueológicos y recupera colores olvidados

Primera reacción desde Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: “Vuelve a poner a prueba la cuestión de los enclaves ocupados”

La agencia ‘Hespress’ ha informado sobre la visita de Felipe VI y Letizia a las ciudades autónomas y ha advertido de la tensión que supondrá

Primera reacción desde Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: “Vuelve a poner a prueba la cuestión de los enclaves ocupados”

Sin riesgo grave para el orden o la salud pública, la acampada en Sol puede continuar: por qué no puede ser desalojada una protesta pacífica

La acampada es una forma de ejercer el derecho de reunión pacífica, reconocido en la Constitución y en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, recuerda desde Red Jurídica

Sin riesgo grave para el orden o la salud pública, la acampada en Sol puede continuar: por qué no puede ser desalojada una protesta pacífica

El juez Pedraz enfría la vía europea del ‘caso Leire Díez’: no aprecia indicios de que los pagos investigados afecten a los fondos de la Unión Europea

El magistrado contesta al requerimiento de la Fiscalía Europea tras las pesquisas de la UCO sobre los pagos realizados durante la campaña europea del PSOE y señala que “hasta la fecha” no consta una afectación a los intereses financieros de la UE

El juez Pedraz enfría la vía europea del ‘caso Leire Díez’: no aprecia indicios de que los pagos investigados afecten a los fondos de la Unión Europea
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Primera reacción desde Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: “Vuelve a poner a prueba la cuestión de los enclaves ocupados”

Primera reacción desde Marruecos a la visita de los reyes a Ceuta y Melilla: “Vuelve a poner a prueba la cuestión de los enclaves ocupados”

El juez Pedraz enfría la vía europea del ‘caso Leire Díez’: no aprecia indicios de que los pagos investigados afecten a los fondos de la Unión Europea

Moncloa difunde un registro de llamadas para demostrar que Vivas mintió cuando dijo que intentó hablar 10 veces con Pedro Sánchez

La DGT aplica desde este jueves la reforma del Reglamento General de Circulación: todas las multas que pueden llegar con las nuevas normas de tránsito

Un nuevo informe señala a Marruecos por espiar con Pegasus o cámaras ocultas y por campañas de difamación: “Hay leyes que nadie respeta”

ECONOMÍA

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

Jorge Morales de Labra, experto en energía: “Cualquiera que tenga una tarifa que no sea la TUR va a pagar muchísimo más de calefacción este invierno”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Los decretos del Gobierno “se quedan cortos” para resolver la crisis de vivienda: “Se necesitan más casas protegidas, más suelo y menos burocracia”

Los caseros piden retirar los decretos de vivienda por falta de “rigor técnico” y se ofrecen ahora a colaborar con el Gobierno: “El escudo social no puede ser el propietario”

DEPORTES

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

Carlos Alcaraz, un romántico del tenis de la vieja escuela: “Si quitamos los cinco sets acabamos con el legado de los Grand Slams”

El ‘mal momento’ de Vinícius Jr. tiene trampa: los datos que desmontan la crisis y el espejo de 2023/24 que invita al madridismo a creer

La ‘pesadilla’ de Tadej Pogačar: Eslovenia se queda sin su rey tras un pulso a puerta cerrada y el fantasma de Alex Zülle

Hay Fernando Alonso para rato y no solo hasta 2027: “Está convencido de que no va a ser un año porque se ve con más progresión todavía”

Los orígenes de Alexia Putellas en el mundo del fútbol llegarán al cine en 2027: dos actrices interpretarán los primeros años de la doble Balón de Oro