Los obispos celebran la visita de los reyes a Ceuta: "No son españoles de segunda"

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Madrid, 1 oct (EFE).- El secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, ha celebrado que los reyes visiten Ceuta los próximos días 13 y 14 de octubre, en lo que ha considerado un gesto de "apoyo" a los ceutíes que "no son españoles de segunda ni de tercera".

"La presencia institucional de los reyes allí es un momento de apoyo a los ciudadanos de Ceuta que no son españoles de segunda división ni de tercera, sino que son tan españoles como un ciudadano de Madrid, de Valencia, de Andalucía, de Barcelona, del País Vasco o de Galicia", ha señalado García Magán en la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente de la CEE celebrada esta semana.

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El portavoz de los obispos españoles ha remarcado que es "importante" la presencia de la máxima autoridad del Estado, "que a todos nos representa y a todos encarna", y con quien comparte "al cien por cien" su último pronunciamiento sobre la situación de crisis en Ceuta el pasado martes en la cena de Estado que los reyes ofrecieron al presidente francés, Emmanuel Macron, y su esposa.

Felpe VI pidió un refuerzo de la colaboración de los Estados de la UE ante "la intrusión masiva de decenas de miles de personas en Ceuta violando una frontera española" que, recordó, es también europea, un hecho que calificó de "inaceptable".

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García Magán ha asegurado que la CEE ha estado "desde el primer momento sobre el terreno" en la crisis de Ceuta, que ha calificado como "crisis humanitaria", y ha aseverado que la dignidad de la persona es "intocable e irrenunciable".

POr ello, ha hecho un llamamiento al "diálogo" y a tener "altura de miras" para "no caer en pequeños, medianos o grandes intereses partidistas". Todo ello, ha añadido, respetando siempre la legalidad y el derecho internacional. EFE

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