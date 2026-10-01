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Leire Díez pide que se anule la personación de la jueza que investigó al hermano de Sánchez y niega haberla calumniado

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La exmilitante socialista Leire Díez ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que anule la personación como perjudicada de Beatriz Biedma, la magistrada que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ha afirmado que ella "nunca" la ha calumniado.

Así lo ha pedido en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que impugna la providencia del juez en la que aceptaba que Biedma se personase como perjudicada en la causa en la que se investiga una presunta trama para obstaculizar casos que afecten al PSOE y al Gobierno, que habría liderado el exdirigente socialista Santos Cerdán y coordinado Díez.

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La abogada de la exmilitante recopila que Pedraz, en línea con la Fiscalía, tuvo por personada como perjudicada a la jueza de Extremadura por un presunto delito de calumnia "al haber sido objeto de querellas interpuestas" por el exjuez Luis José Saenz de Tejada por unos hechos presumiblemente delictivos. Las fiscales señalaron que las manifestaciones de este se realizaron "a impulso de Díez", recoge el texto.

La exmilitante argumenta que el hecho de que las denuncias interpuestas contra la jueza "hayan resultado archivadas no significa que los hechos imputados sean falsos" y, mucho menos, añade, que Sáenz de Tejada "sepa con total convencimiento, seguridad y precisión, que las imputaciones hacia ella son falsas".

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"Antes al contrario, no duda de la veracidad de las mismas, por eso interpone las denuncias", expone la letrada y precisa que, a su juicio, Biedma "en absoluto justifica, menciona ni acredita que los hechos imputados en las denuncias contra ella sean inciertos".

PERSONACIÓN "PROSPECTIVA"

Sobre esto, la letrada abunda en que, "pese a que el archivo de las denuncias presentadas contra Biedma impida" la comisión del presunto delito de denuncias falsas, "ello no significa que, automáticamente, se desprenda la presunta comisión de un delito de calumnia, cuando el archivo de las denuncias contra aquella solo denota la posible carencia de indicios delictivos, no la falsedad de los mismos".

A todo ello añade que Leire Díez "nunca ha imputado un hecho delictivo a nadie ni ha realizado actividad alguna que se enmarque" en presunta calumnia.

En cualquier caso, la abogada Eva Bejarano incide en que el presunto "menoscabo al derecho al honor que pretende penar" la jueza "nada tiene que ver con los hechos investigados", por lo que su personación adquiere una "naturaleza prospectiva al introducir un nuevo delito investigado a la causa".

"Lo pretendido por Beatriz Biedma es restituir su derecho al honor, pero los delitos aquí investigados tratan de proteger las instituciones del Estado", remacha.

MÁS DE 90 VÍDEOS

La exmilitante socialista remite este escrito un día después de que la jueza instructora del 'caso David Sánchez' aportara a la causa más de 90 vídeos del canal de Youtube de Sáenz de Tejada en los que la presunta trama le ha lanzado lo que ella considera "ataques".

En ese escrito, al que tuvo acceso esta agencia de noticias, solicitó al juez que se incluyera el canal en esa red social 'Magistrado Anticorrupción TV', a través del cual el exjuez imputado "llevó una campaña activa" en su contra, recogió la defensa de la jueza de un oficio de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La magistrada de Extremadura precisó que dicho canal centró su contenido en ella después de agosto de 2024, "fecha en la que al parecer se creó el grupo Vacaciones y Viajes, compuesto por Leire Díez", los empresarios Javier Pérez Dolset y Joaquín Parra, y Sáenz de Tejada.

Es a partir de esa fecha, incidió, que se incrementan "exponencialmente los ataques" contra ella ·y, en paralelo, las visualizaciones de las publicaciones", que algunas alcanzan las decenas de miles.

Pedraz ha citado a Biedma a declarar el próximo 8 de octubre al entender que es indiciariamente perjudicada "al menos por el delito de calumnia, sin perjuicio de lo que resulte de la posterior instrucción".

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EuropaPress

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