Las personas mayores reclaman más derechos y respuestas ante el reto de la longevidad

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Madrid, 1 oct (EFE).- Las entidades de personas mayores reclaman respuestas ante el reto de la longevidad e inciden en que vivir más años debe ir acompañado de más derechos, mayor participación y mejores condiciones de vida para todas las personas.

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, las organizaciones de personas mayores urgen a combatir el edadismo y avanzar hacia la aprobación de una Ley Integral y una Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas Mayores.

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La ONU celebra este día con el lema 'La era de la longevidad: repensando los sistemas para una vida más larga' y hace un llamamiento a los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado, los investigadores y las propias personas mayores para que examinen cómo las sociedades pueden garantizar que los años adicionales ganados se traduzcan en vidas sanas, productivas, dignas y equitativas para todos.

En esa línea, la Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) ha lanzado el manifiesto 'Preparar los sistemas para la nueva longevidad: un compromiso presente y futuro’, en el que reclaman una respuesta planificada y coordinada para adaptar las instituciones, las políticas públicas, los servicios y los entornos que garanticen el derecho a envejecer con dignidad, seguridad, autonomía y participación plena.

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La Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA) ha reclamado "políticas públicas e iniciativas privadas que refuercen la protección frente al edadismo y promuevan entornos inclusivos y accesibles", explica su presidente, José Luis Fernández Santillana.

Desde HelpAge International España recuerdan que las personas mayores realizan contribuciones fundamentales al bienestar colectivo, los cuidados y la transmisión de conocimientos entre generaciones, aunque continúan enfrentándose a situaciones de discriminación por razón de edad, desigualdades económicas, barreras en el acceso a servicios y dificultades para acceder a una vivienda digna y adecuada. EFE

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