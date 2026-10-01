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La superficie forestal quemada en España supera la barrera de las 300.000 hectáreas

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Madrid, 1 oct (EFE).- La superficie forestal quemada en España en los primeros nueve meses del año se sitúa en 300.998 hectáreas, más de tres veces la media de las últimas dos décadas por estas fechas, tras haberse incrementado en 1.165 hectáreas en la última semana, según datos actualizados del Sistema Europeo de Información Sobre Incendios Forestales (EFFIS).

El dato acumulado en lo que va de año contrasta con la media de hectáreas quemadas en estas fechas en los dos últimos decenios, que asciende a 88.788,45 hectáreas, de acuerdo a las cifras facilitadas por el servicio europeo Copernicus, hasta el 1 de octubre.

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La metodología del servicio europeo se basa en estimaciones a partir de imágenes por satélite, con resultados que no siempre coinciden con los datos sobre el terreno que facilitan los gobiernos nacionales.

Concluido ya el verano, la cifra de hectáreas quemadas hasta el momento en España confirma la virulencia de los fuegos en esta última temporada. Solo entre el 21 de junio y el 23 de septiembre la cifra de hectáreas arrasadas se situó en torno a 260.000.

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Hasta el momento, otros años especialmente catastróficos en número de hectáreas quemadas según informes anuales del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), han sido: 1985 (con 484.476); 1978 (con 439.526); 1994 (con 437.635); 1989 (con 426.693) y 2025 (con 354.747).

Entre los incidentes recientes más relevantes en los últimos días cabe destacar el de Igualeja y Parauta (Málaga) que obligó a confinar los municipios y a evacuar preventivamente a decenas de personas. El fuego llegó a amenazar el entorno del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves.

Otro en Leitza-Ezkurra (Navarra) se declaró el 27 de septiembre, con la implicación de bomberos, helicópteros del Gobierno de Navarra y otros medios aéreos; en cuanto al de Robledillo de la Vera (Cáceres), llegó a activar el nivel 1 de peligrosidad.

También el de Tuéjar (Valencia) figura entre los últimos grandes incendios forestales del año.

Hasta el 1 de octubre a nivel de la Unión Europea (UE), según los datos EFFIS, los incendios forestales han afectado a 686.071 hectáreas.

Solo durante la última semana se quemaron 2.659 hectáreas y se contabilizaron 16 incendios de al menos 30 hectáreas en el conjunto de la Unión. EFE

(infografía)

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