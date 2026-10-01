La Pedrera acoge una exposición monográfica dedicada a Anselm Kiefer

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Barcelona, 1 oct (EFE).- La Pedrera acoge, del 2 de octubre de 2026 al 27 de enero de 2027, la exposición 'La vida secreta de las plantas. Anselm Kiefer en la Colección Grothe', la primera muestra monográfica dedicada en Barcelona al artista alemán y que reúne, entre vitrinas y cuadros, más de 70 obras.

Comisariada por Walter Smerling, presidente de la Stiftung für Kunst und Kultur de Bonn, el montaje recorre algunos temas recurrentes en el imaginario de Kiefer, como la memoria y la historia, la naturaleza y el cosmos, los mitos, la literatura, la espiritualidad y la transformación de la materia, a través de obras procedentes de la colección privada de Hans Grothe.

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El comisario, amigo personal de Grothe, ha insistido en que en 'La vida secreta de las plantas' Kiefer (Alemania, 1945) "aporta el 60 % de la comprensión de la obra", mientras que el 40 % restante deben buscarlo los visitantes, ya que "reconocen lo que ven y se les incita a entenderlo".

Para Smerling, un ejemplo claro son las dos obras dedicadas a la Virgen de Loreto, santa que trasladó la casa de María de Nazaret a Loreto.

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Pintura, escultura, fotografía, libros de artista, objetos e instalaciones conviven en un recorrido en el que ninguna disciplina funciona de manera aislada, por lo que Kiefer construye así un sistema de relaciones y asociaciones en el que el pasado, el presente y el futuro se conectan constantemente.

El título de la exposición remite a una de las cuestiones fundamentales que atraviesan la obra de Kiefer: la relación entre el microcosmos y el macrocosmos.

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La muestra toma como punto de referencia las ideas del médico, naturalista y filósofo del siglo XVII Robert Fludd, que concebía el mundo como un sistema interconectado en el que plantas, estrellas y conciencia humana estaban vinculadas.

En cuanto a la relación entre la obra de Kiefer y La Pedrera, Smerling ha subrayado que los cuadros y las vitrinas "hacen que la arquitectura parezca un espacio diferente".

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En paralelo a la muestra, el Palau de la Música Catalana acogerá el 22 de octubre un concierto del Trio Fortuny y Cristina Mateo, con música y proyecciones de obras de Kiefer; y el 19 de noviembre tendrá lugar una visita comentada a PLANTA, de la Fundació Sorigué, para descubrir el Kiefer Pavilion.

Asimismo, el 2 de diciembre el Gran Teatre del Liceu acogerá un recital poético-musical con el Ensemble O Vos Omnes, el cuarteto Kebyart y Manuel Forcano, creado expresamente en diálogo con la exposición. EFE

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(foto)