La Iglesia cree que los decretos de vivienda son un "parche" y pide un pacto de Estado

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Madrid, 1 oct (EFE).- El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), César García Magán, ha considerado que los dos decretos aprobados por el Gobierno para hacer frente a la crisis de la vivienda son "una solución puntual, de parche a un problema", y ha indicado que este tema requiere "altura de miras" y un pacto de Estado de todas las fuerzas políticas para "no politizar" el asunto.

"No es bueno politizar un caso", ha dicho el portavoz de los obispos en la rueda de prensa posterior a la Comisión Permanente celebrada esta semana, en la que ha pedido "despolitizar y alzar la mirada" para "poner sobre la mesa el grave problema de la vivienda", lo que, a su juicio, demanda "una política de Estado que vaya más allá de la legítima alternancia política".

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García Magán ha afirmado que "esta muy bien" que la gente se manifieste en la acampada en la Puerta del Sol porque es un derecho reconocido en la Constitución, si bien ha advertido de que la protesta debe llevarse a cabo sin violencia, ya que ha denunciado que "algún episodio de violencia se ha producido en esa zona con algún periodista".

"Nosotros ni animamos ni desanimamos porque cada uno sabrá en conciencia lo que tiene que hacer. Está muy bien porque el derecho de manifestación es un derecho democrático reconocido en nuestra Constitución, pero todos los derechos tienen que conjugarse con otros derechos. Y, por supuesto, toda violencia, venga donde venga, hay que excluirla porque cuando uno utiliza la violencia para defender sus posturas, ha perdido la razón de esas posturas", ha asegurado. EFE

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