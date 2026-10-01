La Guardia Civil intercepta una embarcación con ocho migrantes que cruzaba el Estrecho

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Ceuta, 1 oct (EFE).- La Guardia Civil ha interceptado una embarcación que estaba cruzando las aguas del Estrecho de Gibraltar con ocho migrantes a bordo, todos adultos, que pretendían alcanzar irregularmente las costas peninsulares.

La intervención ha sido realizada esta madrugada por el Servicio Marítimo del instituto armado como consecuencia de la vigilancia puesta en marcha desde la entrada de los días 30 y 31 de julio que ha dejado en la ciudad ceutí a miles de migrantes marroquíes.

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Los agentes advirtieron la presencia de una embarcación sospechosa que navegaba a unas nueve millas de Punta Almina, por lo que procedieron a su intervención, según han informado a EFE fuentes del instituto armado.

En la embarcación hallaron a ocho migrantes, todos ellos marroquíes aparentemente mayores de edad y no se detuvo a ninguna persona ya que presuntamente uno de los ocupantes era el que ejercía como patrón.

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Desde que se produjo la entrada masiva de migrantes a finales de julio se ha advertido un aumento en el trasiego de embarcaciones de todo tipo que intentan aproximarse a la costa ceutí para llevar a cabo este tipo de negocios clandestinos.

El objetivo final es el traslado de estas personas a las costas de Cádiz o Málaga previo pago de importantes cantidades de dinero. EFE