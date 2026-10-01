La FETRI nunca se planteó suspender la prueba en Ceuta pese a la crisis migratoria

Guardar

Ceuta, 1 oct (EFE).- El director de competiciones de la Federación Española de Triatlón (FETRI), Jorge García, aseguró este jueves que nunca "hubo dudas" sobre la posibilidad de suspender la prueba la Copa de Europa en la modalidad de esprint que albergará Ceuta el próximo domingo, pese a la crisis migratoria por la que atraviesa la ciudad.

El dirigente de la FETRI destacó que es un "buen momento" para dar a conocer la "verdadera imagen" de Ceuta tras la crisis que surgió a finales del pasado julio, cuando miles de personas cruzaron irregularmente la frontera de la ciudad desde Marruecos.

PUBLICIDAD

Jorge García expresó este deseo durante la presentación oficial de la prueba que se disputará el domingo por quinto año consecutivo en la ciudad autónoma y que reunirá a cerca de un centenar de triatletas de mas de una veintena de países, de ellos 66 en la categoría masculina y 32 en la femenina.

"Desde el primer minuto que se produjo la crisis siempre se mantuvo el compromiso de la ciudad con el triatlón, en Ceuta estamos como en nuestra casa, la ciudadanía es ejemplar y siempre tuvimos claro que se iba a celebrar", ha afirmado García junto a la gerente del Instituto Ceutí de Deportes, Araceli García, y el presidente de la Federación de Triatlón de Ceuta, Jorge Ruíz.

PUBLICIDAD

La crisis migratoria no ha afectado a la inscripción "ya que los números son similares a los de años anteriores y son lo habitual en este tipo de competiciones", añadió García, quien destacó que están "donde hay que estar y los deportistas, que siempre se han ido de Ceuta hablando maravillas, se sienten en deuda con la ciudad y aquí volverán".

Jorge García insistió en que es una "buena oportunidad" para la proyección exterior de la imagen de Ceuta ya que la prueba se retransmitirá en directo durante dos horas por Teledeporte, además de que el apoyo de la institución 'Europe Triatlón' con la ciudad se ha concretado con la designación de Ceuta para acoger en 2027 el Campeonato de Europa de Triatlón Esprint.

PUBLICIDAD

"Vamos a demostrar cómo es Ceuta y su imagen, aquí las cosas siempre se han hecho bien y esperamos que el público vuelva a responder como siempre lo ha hecho", advirtió Jorge García, quien subrayó, en el plano deportivo, que entre los españoles hay varios que pueden optar al podio "aunque hay mucha igualdad en las listas de salida".

La gerente del Instituto Ceutí de Deportes, por su parte, agradeció el apoyo de la FETRI y de la Europe Triatlón porque "es una oportunidad para proyectar la imagen de Ceuta y mostrar la capacidad para organizar eventos internacionales con todas las garantías".

PUBLICIDAD

Además, animó a los ciudadanos a "llenar" las calles en la matinal del domingo para mostrar su respaldo a esta prueba. EFE