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La Federación turca investiga a 448 administrativos y altos cargos de clubes por apuestas

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Estambul, 1 oct (EFE).- La Federación Turca de Fútbol (TFF) ha trasladado a su consejo disciplinario la investigación a 448 administrativos y altos cargos de una treintena de clubes tras constatar que habían participado en apuestas deportivas.

La investigación abarca a "personas que en los últimos cinco años desempeñaron funciones administrativas en clubes que juegan en la Superliga y en la 1.ª Liga (segunda división) en la temporada 2026-2027 y que durante su periodo en el cargo hacían apuestas", señala un comunicado de la TFF.

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Varios de los investigados subrayaron este jueves su inocencia o buena fe en declaraciones a la prensa o en comunicados, entre ellos el presidente del Trabzonspor, Ertugrul Dogan, que admitió en una entrevista con la emisora A Spor haber tenido una cuenta de apuestas, ya cerrada.

Señaló que las empresas de apuestas solían patrocinar a los clubes de fútbol y promovían sus productos mediante presentaciones "sin que nadie pensara que eso pudiera ser un problema, tampoco la propia TFF", dijo Dogan.

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"Si cometimos un error, que se perdone, pero no lo cometimos. Nadie con malas intenciones se habría abierto una cuenta oficial", insistió.

También el vicepresidente del Besiktas, Hakan Daltaban, declaró en un comunicado, citado por la agencia Anadolu, haber tenido una cuenta de apuestas oficial, pero negó rotundamente cualquier ánimo de enriquecimiento y anunció querer recurrir la decisión de la TFF.

Se abrió la cuenta, aseguró, con ánimo de compartir este tipo de ocio en un ambiente controlado, lejos de las apuestas ilegales populares entre los jóvenes.

Las ganancias de estas apuestas legales "no superaban el precio de un döner kebab con arroz", aseguró Daltaban, agregando que además ni siquiera retiró esas ganancias de la cuenta, ni tampoco había apostado nunca en partidos de su propio club.

Hace un año, la TFF lanzó una vasta investigación contra futbolistas implicados en apuestas, suspendiendo a 149 árbitros y sancionando a 102 jugadores, ya que las normas de la Federación prohíben participar en apuestas futbolísticas, aunque sean legales.

Por otra parte, en febrero pasado, la Fiscalía emitió orden de arresto contra 72 personas supuestamente implicadas en una red de apuestas ilegales que movía altas sumas de dinero. EFE

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