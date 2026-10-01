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La esperada 'Digger' de Tom Cruise y un thriller con Anne Hathaway esta semana en cines

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Madrid, 1 oct (EFE).- La nueva película de Alejandro González Iñárritu protagonizada por un irreconocible Tom Cruise, 'Digger', llega este viernes a los cines en una cartelera semanal con otras estrellas como Anne Hathaway o los miembros de Linkin Park.

El director Alejandro González Iñárritu ('Babel' o 'Amores perros') trae a las salas de cine 'Digger', una comedia dramática protagonizada por Tom Cruise en la que interpreta a Digger Rockwell, un magnate petrolero cuya planta causa una gran inundación. Así, Cruise se embarca en una misión frenética para demostrar que es el salvador de la humanidad antes de que el desastre que ha desatado lo destruya todo.

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En esta trepidante aventura, a Cruise se le unen Sandra Hüller ('Anatomía de una caída'), John Goodman ('El gran Lebowski') y Riz Ahmed ('Nightcrawler').

Antes del resto de estrenos de esta semana, llega a los cines el nuevo documental del mítico grupo de música Linkin Park. En esta ocasión, después de siete años, los miembros de Linkin Park se reúnen con dos nuevos compañeros de banda para trazar un nuevo camino tras la muerte del vocalista principal y compositor de la banda, Chester Bennington, en 2017.

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Esta nueva adaptación de la novela de Colleen Hoover ('Romper el círculo') recoge la historia de Lowen Ashleigh, una escritora fantasma interpretada por Dakota Johnson ('Suspiria') que es contratada por Josh Hartnett ('Pearl Harbor') para escribir las novelas de su esposa, Verity Crawford, interpretada por Anne Hathaway ('Interstellar' o 'La odisea'), autora de bestsellers impedida tras un accidente.

Durante su estancia en casa de los Crawford, Lowen descubrirá las inquietantes verdades de Verity y el misterio detrás de su accidente.

En esta película bélica, un soldado estadounidense gravemente herido interpretado por Scott Eastwood ('Gran Torino') lucha por sobrevivir detrás de las líneas enemigas en la Bélgica devastada por la II Guerra Mundial durante la brutal Batalla de las Ardenas. Aislado y obligado a afrontar unas condiciones extremas, Eastwood luchará por volver a contactar con su unidad para evadir a las tropas enemigas antes de que sea demasiado tarde.

Dirigida por Larry Groupé ('Perros de paja'), a Eastwood le acompañan Colin Hanks ('Fargo') y Aunjanue Ellis-Taylor ('El mentalista').

La protagonista de 'The Last of Us', Bella Ramsey, interpreta en esta dramática pero tierna película a Ivy, una niña de 17 años con cáncer, que asiste a regañadientes a un campamento para jóvenes pacientes. Allí, contra todo pronóstico, se hace amiga de un grupo peculiar, entre quienes se encuentran Daniel Quinn Toye ('Sterling point') y Ruby Strokes ('Los Bridgerton'), y vivirá un verano inolvidable.

Al reparto de esta película se unen Jessica Gunning ('Mi reno de peluche'), James Norton ('La casa del dragón') y Neil Patrick Harris ('Cómo conocí a vuestra madre').

Susana Abaitua ('Un fantasma en la batalla') y Maxi Iglesias ('Física o Química') interpretan en esta comedia a Vera y Lucas, una pareja cercana a los cuarenta, que encuentran un piso enorme a mitad de precio gracias a la nuda propiedad: lo compran ahora, pero el anciano dueño seguirá viviendo allí hasta morir. Sin embargo, la cosa se complica cuando las actitudes del anciano, interpretado por David Lorente ('Antidisturbios'), no parecen las de alguien que está en sus últimas.

En este drama español, Silvia Acosta ('Los tigres') y Gonzalo Trujillo ('Mar de plástico') interpretan a Mar e Iván, una pareja que se siente perdida y cree que tener un hijo es la solución a todos sus problemas. Pero una serie de abortos espontáneos y problemas genéticos van minando poco a poco su relación.

Una joven inconformista es deportada a su país, el Sáhara Occidental, después de haber vivido diez años en España. Pero incapaz de adaptarse a las rígidas normas de su familia, busca escapar y para ello se une a una red de traficantes de hachís.

Ambientada en Paraguay en 1959 durante el régimen militar del general Alfredo Stroessner, esta película cuenta la historia de Narciso, un carismático cantante que regresa de Buenos Aires con el rock & roll en las venas. Al instante se convierte en una sensación radiofónica y en un símbolo de libertad deseado por hombres y mujeres. Pero tras su último concierto, lo encuentran sin vida brutalmente asesinado.

En un mundo donde los objetos tienen alma y los deseos cobran vida, dos espíritus nacidos de una antigua pieza de jade, Qingdai y Wanggui, deberán elegir entre la amistad y el destino. Pero cada uno de ellos emprenderán caminos enfrentados que les llevarán al conflicto.

Tras quedarse huérfano después de la muerte de su padre, el último Cantor de Ballenas, la ballena Vincent se ve obligado a encontrar su propio canto y rescatar a sus padres del Estanque Estelar para detener al Leviatán que ha escapado de un iceberg y amenaza a toda la vida marina con su tinta venenosa.

Este documental recupera la lucha de un grupo de mujeres que durante años custodiaron la memoria de sus familiares asesinados en 1936 en La Rioja. Su director, Rober Astorgano, explora el tema desde una perspectiva autobiográfica. EFE

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