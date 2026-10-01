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La británica Kartal frena a Lázaro García en su estreno en Pekín

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Pekín, 1 oct (EFE).- La española Andrea Lázaro García (n.137), procedente de la fase previa, cayó este jueves ante la británica Sonay Kartal (n.129) por 6-2 y 6-3 en la primera ronda del Abierto de China.

El encuentro duró una hora y 14 minutos sobre la pista dura número 4 del Centro Nacional de Tenis de Pekín, en una jornada soleada y calurosa.

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Lázaro García ganó el primer juego y tuvo una oportunidad de romper en el segundo, pero Kartal la salvó y encontró en su primer saque un apoyo casi infalible para tomar el control de la manga, con catorce puntos ganados de los quince disputados.

La británica rompió en el quinto juego para adelantarse 3-2 y amplió su ventaja con otro quiebre en el séptimo, tras diez puntos de pelea, antes de cerrar el parcial con su servicio.

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La española ofreció más resistencia al comienzo del segundo set. Cedió el saque en un tercer juego de catorce puntos, en el que Kartal necesitó tres oportunidades para romper, pero respondió de inmediato al resto e igualó a dos.

La reacción, sin embargo, duró poco. Kartal volvió a romper en el siguiente juego y conservó la ventaja hasta cerrar el encuentro con otro quiebre, en su segunda bola de partido.

El segundo saque castigó especialmente a Lázaro García en esta manga, en la que cometió sus cuatro dobles faltas y solo ganó tres de los dieciséis puntos disputados con él. La británica terminó con cinco roturas en nueve oportunidades, frente a una de la española. EFE

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