La Bolsa española abre con una caída del 0,75 % y pierde los 19.300 puntos

Guardar

Madrid, 1 oct (EFE).- La Bolsa española ha abierto este jueves con una caída del 0,75 % con la que pierde el nivel de los 19.300 puntos, a pesar de la tendencia positiva de Asia, y mientras los futuros de Wall Street adelantan ganancias, impulsados por las tecnológicas.

En el inicio de la jornada, el IBEX 35, el principal selectivo español, cae hasta los 19.282,1 puntos tras descender ese 0,75 %. Las ganancias del año se reducen al 11,41 %.

PUBLICIDAD

En otros mercados, el precio del crudo brent cotiza en los 98,37 dólares tras el cambio del contrato de referencia en el Intercontinental Exchange (ICE) de Londres, que ha pasado de noviembre a diciembre, y mientras en el mercado de deuda la rentabilidad del bono estadounidense a diez años alcanza el 5,3 %. EFE

(Foto)(Vídeo)