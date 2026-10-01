La Alianza Andaluza de la Industria de Defensa se presenta para liderar e impulsar un sector estratégico para la región

01/10/2026 Representantes institucionales en la presentación oficial de la Alianza Andaluza de la Industria de Defensa. POLITICA ESPAÑA EUROPA ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA ECONOMIA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA ANDALUCÍA CÓRDOBA AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA

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La ciudad de Córdoba ha acogido este jueves la presentación oficial de la Alianza Andaluza de la Industria de Defensa, entidad de reciente creación impulsada por los clústeres andaluces de los ámbitos logístico, aeroespacial, naval y ferroviario, y que tiene como objetivo reforzar el posicionamiento de la región como uno de los grandes polos industriales de defensa de España.

La Alianza representa a más de 320 empresas localizadas en Andalucía y se alza como una plataforma de colaboración sin precedentes para impulsar la innovación, la internacionalización y el desarrollo de capacidades industriales y tecnologías duales al servicio de la defensa y la autonomía estratégica europea.

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Se trata de una iniciativa puesta en marcha por los clústeres empresariales de innovación Andalucía Logistics (Córdoba), Andalucía Aerospace (Sevilla), Clúster Marítimo Naval de Cádiz y Railway Innovation Hub (Málaga), cuyos representantes han presentado en el Centro de Recepción de Visitantes de Córdoba la hoja de ruta de esta nueva alianza empresarial ante una nutrida representación institucional de las administraciones estatal, autonómica y local, así como responsables del ámbito militar y de defensa.

A la presentación oficial han acudido el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el delegado del Gobierno andaluz en la provincia, Adolfo Molina; la subdelegada del Gobierno de España en la provincia, Ana López, y otros representantes del Ayuntamiento y del Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec), así como mandos de las Fuerzas Armadas y representantes de la estructura territorial del Ministerio de Defensa.

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El acto ha congregado a una amplia representación del tejido empresarial cordobés vinculado a la defensa. Entre las compañías asistentes han destacado empresas tractoras y referentes nacionales e internacionales como Escribano Mechanical & Engineering y Ghenova, junto a pequeñas y medianas empresas especializadas y otras compañías destacadas de Córdoba y Andalucía que ya tienen presencia en un sector cada vez más relevante en la región.

CÓRDOBA, UNO DE LOS MOTORES DE LA INDUSTRIA

La creación de la Alianza Andaluza de la Industria de la Defensa llega en un momento de especial relevancia para el sector. Andalucía cuenta con una sólida base industrial vinculada a programas estratégicos de defensa, seguridad y tecnología avanzada que generan miles de empleos de alta cualificación y movilizan una importante actividad económica en toda la comunidad.

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De hecho, Andalucía se encuentra entre las principales regiones españolas en capacidades industriales relacionadas con la defensa, y concentra aproximadamente el 30% de la facturación nacional de la industria de defensa y el 36% del empleo directo, situándose como la segunda comunidad autónoma con mayor peso en España.

La elección de Córdoba como escenario para esta presentación simboliza además el creciente protagonismo de la provincia dentro del ecosistema nacional de defensa. La puesta en marcha de la Base Logística del Ejército de Tierra (BLET) sitúa a la ciudad como uno de los principales nodos logístico-industriales y tecnológicos del país, con capacidad para atraer inversiones, talento y nuevos proyectos empresariales asociados a la innovación y la defensa.

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Al respecto, el alcalde ha agradecido que esta alianza de la industria de defensa en Andalucía haya escogido Córdoba para su presentación, teniendo en cuenta "el momento de cambio industrial, hacia un nuevo modelo de industria más verde, más tecnológica, pero también con más protagonismo en nuestra economía", algo que "requiere muchos trabajos en colaboración entre lo público y lo privado".

Así, ha defendido que se necesitan "empresas valientes" para "fomentar y transformar su competitividad, su innovación, su desarrollo tecnológico", junto a "la participación de la empresa local", a la vez que ha trasladado que "desde las administraciones públicas se genere el ecosistema que permita que esto florezca, con un ecosistema fiscal, de suelo industrial, de agilidad administrativa, de seguridad jurídica, de tiempos que no se ternicen y de una apuesta por el fomento de organismos como el Imdeec o desde la Junta de Andalucía apostar claramente por políticas que den oportunidades de desarrollo a la industria".

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"REPRESENTACIÓN CONJUNTA, SÓLIDA Y COORDINADA"

Para el presidente del clúster Andalucía Logistics, Miguel Ángel Tamarit, "la defensa se ha convertido en uno de los grandes motores de innovación, desarrollo tecnológico y crecimiento industrial de Europa", a lo que ha añadido que "Andalucía cuenta con capacidades empresariales únicas y complementarias que merecen una representación conjunta, sólida y coordinada".

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Según ha expuesto, "la Alianza Andaluza de la Industria de Defensa nace para dar visibilidad a ese potencial, impulsar la colaboración entre sectores estratégicos y reforzar la posición de Andalucía en los grandes programas nacionales y europeos de defensa". "Córdoba, gracias al impulso transformador de la Base Logística del Ejército de Tierra, representa hoy la conexión entre industria, innovación, tecnología y defensa que queremos proyectar desde Andalucía", ha resaltado.

La Alianza Andaluza de la Industria de la Defensa ha anunciado también su participación en Indudef, un nuevo congreso que convertirá a Córdoba del 7 al 9 de octubre en punto de encuentro de la industria española de defensa, y donde dará visibilidad a las capacidades de la industria andaluza, promoverá oportunidades de cooperación empresarial y contribuirá a posicionar Andalucía como un referente nacional en defensa, seguridad e innovación.

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OBRAS DE LA BASE LOGÍSTICA EN CÓRDOBA

Por otra parte, el alcalde, José María Bellido, ha asegurado que no tiene "preocupación" por la paralización de las obras de la base logística del Ejército de Tierra tras presentar recurso una de las UTE durante el proceso de adjudicación.

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Ha dicho que no puede aportar información, porque no es de su ámbito de contratación pública, sino del Ministerio de Defensa, pero por la experiencia que tiene en contratación pública del Ayuntamiento, "siempre que hay contratos de cuantías --que no llegan ni de lejos a las cuantías que se manejan por el Ministerio de Defensa--, pero con cuantías mucho más pequeñas de obras importantes, es lo normal que las empresas recurran, porque agotan todas sus posibilidades para tratar de ganar los contratos".

En este sentido, el regidor ha remarcado que "es algo muy habitual y en el Ayuntamiento pasa", de manera que ha transmitido que "lo habitual y lo normal es que esto sea un mes de proceso, mientras que se resuelve el recurso y dentro de un mes esté resuelto".