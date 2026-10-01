La acampada por la crisis de la vivienda llega a Zaragoza

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Zaragoza, 1 oct (EFE).- Una treintena de tiendas de campaña han sido desplegadas en la plaza de España de Zaragoza por varios jóvenes en protesta, como en otros lugares de España, por la crisis de la vivienda y por los elevados precios de los alquileres.

La acampada, convocada de forma sorpresiva por redes sociales a última hora de la tarde, ha comenzado minutos después de una sonora cacerolada encabezada por el Sindicato de Inquilinas en la plaza más céntrica de Zaragoza.

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Los participantes en la protesta celebrarán una asamblea este viernes por la mañana pero, en principio, su intención es mantener la acampada al menos hasta la manifestación que recorrerá el centro de la ciudad el próximo sábado.

La protesta, que secunda a las desplegadas en otras muchas ciudades de España, ha comenzado a menos de veinticuatro horas de que el Congreso de los diputados vote los dos reales decretos aprobados en el Consejo de ministros sobre este asunto. EFE

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