Jordi Hereu confía en que "el Congreso estará a la altura de las demandas de la sociedad"

Guardar

Irun (Gipuzkoa), 1 oct (EFE).- El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha apelado este jueves a la "política responsable y útil" y ha confiado en que mañana "el Congreso estará a la altura de las demandas de la sociedad española en torno a un tema básico para la cohesión social como es la vivienda".

Hereu ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en Irun (Gipuzkoa), donde ha visitado el Museo Romano de Oiasso para conocer las actuaciones desarrolladas en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD).

PUBLICIDAD

El ministro ha dicho que "ante un gran reto social" como es la vivienda es "el momento de la política responsable, de la política útil", y ha deseado que así se exprese este viernes en el Congreso, donde se votarán los dos decretos que contienen medidas para tratar de hacer frente a la crisis de vivienda.

"Hemos aprobado y consensuado dos reales decretos que son dos grandes instrumentos para ayudar al desarrollo de la política de vivienda que dé garantías, que genere cohesión social", ha defendido Hereu, quien ha confiado en que el Congreso "estará mañana a la altura" de las demandas ciudadanas. EFE

PUBLICIDAD

(foto) (vídeo)