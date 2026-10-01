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IU pide a Junts sumarse al voto a favor de los decretos de vivienda tras confirmar Podemos su apoyo

27/09/2026 El secretario general del PCE y diputado de Sumar, Enrique Santiago, durante el debate 'El futuro del movimiento obrero y la izquierda', en el Recinto Ferial Auditorio Miguel Ríos, a 27 de septiembre de 2026, en Rivas-Vaciamadrid, Madrid (España). POLITICA Matias Chiofalo - Europa Press
27/09/2026 El secretario general del PCE y diputado de Sumar, Enrique Santiago, durante el debate 'El futuro del movimiento obrero y la izquierda', en el Recinto Ferial Auditorio Miguel Ríos, a 27 de septiembre de 2026, en Rivas-Vaciamadrid, Madrid (España). POLITICA Matias Chiofalo - Europa Press
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El portavoz parlamentario de IU y diputado de Sumar en el Congreso, Enrique Santiago, ha confiado que Junts también vote a favor de los decretos de vivienda que se convalidan este viernes en el Congreso, después de que Podemos haya confirmado su apoyo a estas medidas.

"Nosotros creemos que todas las fuerzas políticas que dicen estar al servicio del pueblo español tienen necesariamente que votar a favor, no tenemos ninguna duda. Esperamos que ese voto a favor no sea solo de fuerzas de izquierdas sino de todas las fuerzas políticas que tienen sensibilidad social y que además se sienten plenamente democráticas", ha agregado Santiago en declaraciones en el Congreso.

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La aritmética parlamentaria de cara a convalidar al menos el primer decreto con el grueso de medidas ha mejorado con la confirmación de que Podemos dará su voto afirmativo, aunque PNV y Junts no han desvelado aún el sentido de su voto y su posición es clave para lograr mayoría suficiente en el Pleno del Congreso.

No obstante, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, advirtió que su grupo se siente "decepcionado" y "preocupado" tras haber analizado el paquete de vivienda aprobado por el Gobierno, pero no ha desvelado cuál será el voto de su formación.

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Al respecto, Santiago espera que los postconvergentes apoyen no solo el decreto con el grueso de medidas sino también el texto que incorpora los alquileres indefinidos, desgranando que "no es ningún decreto de máximos" sino que trae actuaciones que existen en muchas países europeos, citando a Francia, Alemania y Reino Unido.

El dirigente de IU ha asegurado que la prórroga automática de alquileres para hacerlos indefinidos "en ningún lugar han provocado ninguna crisis sino todo lo contrario".

"No ha arruinado a ningún tenedor de viviendas, no ha provocado en ningún momento esta crisis de desahucios constantes que hay en este momento, con lo cual no hay ninguna duda que lo normal, lo racional y lo beneficioso para toda la sociedad es que se apruebe ese decreto y espero que Junts también vote a favor", ha zanjado.

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