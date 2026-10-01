Imbroda: La visita de los reyes nos va a dar confianza, certeza y certidumbre en el futuro

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Melilla, 1 oct (EFE).- El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, ha destacado que la visita de los reyes Felipe y Letizia el próximo 14 de octubre dará a la ciudad autónoma “confianza, certeza y certidumbre en el futuro” tras la crisis fronteriza en Ceuta hace dos meses, que también afectó de forma más leve a Melilla.

En rueda de prensa, Imbroda ha dicho que la presencia de los reyes en la ciudad era “importantísima” porque “la invasión de Ceuta ha dado lugar a mucha incertidumbre, desestabilización y desconfianza en el presente y futuro de los melillenses y ceutíes” y de quienes tienen que venir “a invertir, a trabajar, a hacer a Melilla más grande”, algo que había que “solventar”.

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Ha asegurado que la visita real es “la noticia más importante de los últimos diez años en Melilla” y será “un día de fiesta” no solo para la ciudad, sino para el conjunto de España.

Por ello, ha avanzado que solicitará a la Delegación del Gobierno que se declare día no lectivo, al igual que ya sucediera en la visita de los reyes Juan Carlos y Sofía el 6 de noviembre de 2007, para que todo el mundo pueda asistir a dar la bienvenida a los monarcas. EFE

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