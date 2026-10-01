Hereu confía en que el Congreso "esté a la altura" de la demandas sociales en vivienda, "básico para la cohesión social"

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El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha confiado en que el Congreso de los Diputados "esté a la altura" en el Pleno extraordinario de este viernes de las "demandas de la sociedad española en un tema básico para la cohesión social, como es la vivienda" y apruebe los dos decretos de esta materia.

Hereu ha hecho estas declaraciones durante una visita, este jueves, al Museo Romano de Oiasso de Irun (Gipuzkoa) para conocer las actuaciones desarrolladas en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD).

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El ministro ha señalado que "ante un gran reto social" como el de la vivienda en España, "es el momento de la política responsable y útil".

Por ello, ha esperado que eso sea "lo que mañana se exprese" en el Congreso de los Diputados. "Hemos aprobado y consensuado dos reales decretos que son dos grandes instrumentos para ayudar al desarrollo de una política de vivienda que dé garantías, genere cohesión social y espero que mañana el Congreso estará a la altura de las demandas de la sociedad española en torno a un tema básico para la cohesión social como es la vivienda", ha finalizado.

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