Granada rememora los 90 años del asesinato de Lorca con un réquiem a gran escala

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Granada, 1 oct (EFE).- Granada recordará el 90 aniversario del asesinato de Federico García Lorca con un réquiem contemporáneo, una obra en cuatro días en la que participarán medio centenar de artistas y agrupaciones como Rocío Márquez, Soleá Morente, Antonio Ruz o Ángeles Mora.

El caligrama 'Rosa de la muerte', creado por Federico García Lorca en 1934, actuará como hilo simbólico de este proyecto que articula y da nombre a los cuatro actos de 'Réquiem por Lorca'.

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Así, noventa años después de su muerte, Granada será escenario del 15 al 18 de octubre de un réquiem, un acto de memoria compartida, reparación pública y celebración del duelo a través de las artes vivas, la literatura y la música.

Articulado por Maral Kekejian y Pep Olona por invitación de la Fundación Federico García Lorca este réquiem contemporáneo se entreteje en cuatro actos, uno por día, en base a los cuatro versos que fundamentan el caligrama.

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Medio centenar de artistas y colectivos participan en las piezas creadas para la ocasión, desde un primer acto dedicado al llanto a la esperanza del domingo tras el dolor y la pérdida, todo concebido como una sola obra en cuatro actos que anunciará el tañido de las campanas de la ciudad.

Rocío Márquez abrirá el programa con 'Ay', una pieza que ha creado para una voz construida en torno al "ay" lorquiano y el quejío; la propuesta suma a Soleá Morente, que protagonizará 'La Llorera' junto a otros referentes de la música como Eric Jiménez de los Planetas, Guille Galván -guitarrista y letrista de Vetusta Morla- o Angeles Toledano, una de las voces más importantes del panorama flamenco.

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La propuesta une a artistas de otras disciplinas como las poetas Ángeles Mora, Erika Martínez, Sara Torres o Sara Molina Doblas, artistas de la danza y las artes escénicas como Antonio Ruz, coreógrafo, Premio Nacional de Danza 2018, Ana Buitrago, Sergi Faustino o Alberto Cortés.

Este réquiem da gran protagonismo al tañido de las campanas, con la recuperación de los toques manuales perdidos de la ciudad, y que harán sonar cada día tres jóvenes de la ciudad, conocidos como los Campaneros de Granada.

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A su vez, gran parte de las piezas se orquestan en base a una gran presencia coral, con más de 400 voces conformadas por el Coro de la Orquesta Ciudad de Granada, Coro Ciudad de Granada, Joven Coro de la OCG, Coro Nubah o la Coral Polifónica de la Basílica San Juan de Dios.

El proyecto cuenta con el respaldo del Gobierno central, a través de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, y el apoyo del Ayuntamiento de Granada, el Centro Federico García Lorca, el Festival de Música y Danza de Granada, la Universidad o la Catedral, entre otros. EFE

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