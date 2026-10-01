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Generalitat alerta de acumulados que pueden alcanzar hasta 300 l/m2 en la zona del aeropuerto de Castellón

08/05/2025 El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, comparece en la comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local de Les Corts COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA ESPAÑA EUROPA VALENCIA COMUNIDAD VALENCIANA POLÍTICA JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES
08/05/2025 El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, comparece en la comisión de Justicia, Gobernación y Administración Local de Les Corts COMUNIDAD VALENCIANA ESPAÑA EUROPA ESPAÑA EUROPA VALENCIA COMUNIDAD VALENCIANA POLÍTICA JOSÉ CUÉLLAR/CORTS VALENCIANES
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El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha alertado este jueves de la posibilidad de acumulados que pueden llegar a los 300 litros por metro cuadrado (l/m2) en la zona del aeropuerto de Castellón en este episodio de lluvias que ha llevado a decretar la alerta roja por precipitaciones y a enviar dos Es-Alert a la población.

Así lo ha indicado Valderrama en atención a los medios tras mantener una reunión de seguimiento y de coordinación entre las diversas administraciones y los servicios que intervienen en emergencias. En concreto, se ha remitido un Es-Alert a las 10.00 horas ante el aviso rojo en todo el litoral de la provincia de Castellón, el litoral norte de la provincia de Valencia y el interior norte de la provincia de Castellón, una alerta que empieza a las 18.00 horas, aunque la naranja está vigente a partir de las 14.00.

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"Estamos hablando de precipitaciones en una hora, con el aviso naranja, de aproximadamente de 50 l/m2 y 90 l/m2 con el aviso rojo. Pero lo más importante son los acumulados que se pueden producir", ha subrayado el conseller, que ha apuntado a la posibilidad de que se registren 180 l/m2 en acumulados en la provincia de Valencia pero que pueden alcanzar hasta los 300 l/m2 en la zona del aeropuerto de Castellón, que afectará fundamentalmente al prelitoral.

El conseller ha apuntado que van a estar "muy atentos al posible crecimiento de ramblas y barrancos". A las 11.00 horas se ha enviado el segundo Es-Alert a las zonas que estaban en color naranja a partir de las 14.00 horas --interior sur de la provincia de Castellón, todo el interior de la provincia de Valencia y el litoral norte de la provincia de Alicante-- al ser "una situación de alto impacto y de inestabilidad atmosférica" al estar limítrofes con zonas en aviso rojo y con acumulados en 12 horas que se pueden producir en dos o tres horas.

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GRUPO DE SEGUIMIENTO DE RIESGO

"Tenemos que estar todas las administraciones, todas las agencias, todos los ayuntamientos, la Generalitat Valenciana, la Administración General de Estado, muy pendientes de este episodio y tomar las medidas oportunas", ha dicho, y ha indicado que se ha constituido el Grupo de Seguimiento de Riesgo que contempla el Plan Especial frente al Riesgo de Inundaciones.

En ese grupo de seguimiento está incluida la Generalitat Valenciana con el Centro de Coordinación de Emergencias; Delegación del Gobierno y las Subdelegaciones con la Unidad de Protección Civil; la Agencia Estatal de Meteorología y las Confederaciones Hidrográficas. A las 17.30 se ha vuelto a convocar una reunión de seguimiento para ver cómo van evolucionando las lluvias a partir de las dos de la tarde y tomar las medidas que sean oportunas.

PUNTOS DE CONTROL

Asimismo, Valderrama ha indicado que se está trabajando en coordinación entre los diversos organismos para establecer "puntos de control" que sean de "interés relevante" cuando se vayan produciendo estas lluvias y tener "vigilancia constante de las ramblas y barrancos".

El conseller ha destacado la importancia de la colaboración ciudadana y las ha pedido que sigan todas las medidas y recomendaciones que dan los ayuntamientos, Generalitat Valenciana y la Delegación del Gobierno.

El episodio rojo dura en Valencia hasta las 2 de la mañana pero en la provincia de Castellón se prevé finalice a las 12.00 del viernes. por tanto, ha dicho, "es un periodo muy extenso" en el que se pueden producir esos acumulados.

PRECAUCIONES

Así, ha insistido a los ciudadanos en que tengan mucho cuidado en el cruce de barrancos, los vados, las zonas inundables y ha pedido que si no es necesario no cojan el vehículo; que si se produce alguna inundación, suban a los pisos superiores y no cojan ascensores. Igualmente, ha pedido que se preste atención a las personas más vulnerables y que se informen por los canales oficiales.

Preguntado por si preocupa que esos acumulados previstos para 12 horas se puedan producir en dos, ha recalcado que esta es una situación de inestabilidad atmosférica "importante" en la que el mar Mediterráneo está a una temperatura "dos o tres grados por encima de lo habitual", lo que se une a otras cuestiones "que pueden producir que esto sea en dos o tres horas".

De hecho, ha recordado el reciente episodio en el que se esperaban unos 80 litros por metro cuadrado en dos o tres horas y se produjo "en 20 minutos". "Esto no es una ciencia exacta, pero sí que tenemos que poner todas las medidas preventivas cuando se da una situación como esta", ha dicho, y ha recalcado que existen "unas zonas más vulnerables" de la provincia de Castellón, como la rambla Cervera, el río Sènia, el Cervol así como todo el litoral.

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EuropaPress

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