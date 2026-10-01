Garamendi, reelegido presidente de la CEOE para los próximos 4 años

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Madrid, 1 oct (EFE).- Antonio Garamendi ha sido reelegido este jueves por aclamación, es decir, sin necesidad de votación, presidente de la CEOE para los próximos cuatro años en lo que será su tercer mandato al frente de la patronal española.

Ante más de 259 vocales de las patronales asociadas, que representan a 313 vocalías, Garamendi ha sido proclamado presidente al no haberse presentado ninguna otra candidatura.

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La CEOE elegirá a su Comité Ejecutivo el próximo 21 de octubre, tal y como ha explicado el secretario general de la organización José Alberto González-Ruiz. EFE

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