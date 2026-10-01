Entidades católicas denuncian que la vivienda expulsa a los jóvenes de una vida digna

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Madrid, 1 oct (EFE).- Iglesia por el Trabajo Decente denuncia que la crisis de la vivienda expulsa a la juventud trabajadora de una vida digna y reclama empleo estable, salarios suficientes y políticas públicas que garanticen el acceso a una vivienda asequible.

Las entidades que integran la iniciativa, como Cáritas, Justicia y Paz o la Conferencia Española de Religiosos (Confer), advierten de que la actual crisis de acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales factores de exclusión social.

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"A la escalada de los precios de la vivienda, marcada por dinámicas especulativas, se suma un mercado laboral que cada vez ofrece menos garantías de estabilidad y protección. El resultado es que solo el 31 por ciento de las personas entre 18 y 34 años vive de forma independiente sin ayuda familiar, y la edad media de emancipación alcanza ya los 30,2 años", explican en un comunicado.

Durante la conmemoración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente el próximo día 7, bajo el lema 'Ante la exclusión, trabajo decente', se celebrarán varios actos para mostrar cómo el trabajo decente constituye la "llave" que permite acceder a derechos fundamentales como la vivienda, la protección social y un proyecto de vida digno.

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"La exclusión no es el resultado de decisiones individuales, sino la consecuencia de estructuras económicas y laborales que deben transformarse desde la corresponsabilidad social y las políticas públicas", recuerdan las entidades católicas. EFE