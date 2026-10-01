El Senado vota hoy la delimitación de aguas con Marruecos para que Canarias sea "archipiélago de pleno derecho"

Guardar

La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado debatirá y votará este jueves una iniciativa de un grupo de El Hierro que insta al Gobierno a promover los acuerdos entre España y Marruecos sobre delimitación marítima para que Canarias deje de ser considerado un grupo de islas para ser reconocida internacionalmente como un "archipiélago de pleno derecho".

Así consta en la moción --iniciativa no legislativa-- que defenderá este jueves el senador de Agrupación Herreña Independiente, Aniceto Javier Armas, en un contexto marcado por la polémica en las relaciones con Marruecos a raíz de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de finales de julio.

PUBLICIDAD

Según el texto, al que ha tenido acceso Europa Press, el senador herreño reclama al Gobierno la reactivación del grupo de trabajo para la delimitación de los espacios marítimos entre España y Marruecos con representación del Ejecutivo de Canarias.

Del mismo modo, propone alcanzar acuerdos entre España y Marruecos para alcanzar "la efectiva delimitación marítima" según el artículo 46.b del Tratado Internacional del Mar y Canarias deje de ser considerado un grupo de islas para ser reconocida internacionalmente como un archipiélago de pleno derecho, "sin menoscabo de la soberanía española".

PUBLICIDAD