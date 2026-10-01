El Salamanca UDS, cuarto semifinalista de la Copa RFEF y jugará la Copa del Rey

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Redacción Deportes, 1 oct (EFE).- El Salamanca UDS ganó este jueves por 1-2 al Santa Marta de Tormes en el derbi charro, se convirtió en el cuarto y último semifinalista de la Copa Federación y se clasificó para disputar la Copa del Rey.

El Salamanca UDS, que jugará en semifinales contra el Sestao River, se impuso en el Estadio Municipal Alfonso San Casto con goles de Willian Peña de penalti en el minitp 16 y de Javier Murua en el 23. Por el Santa Marta Iker Hernández acortó distancias en el añadido del primer tiempo.

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En la otra semifinal se enfrentarán el Navalcarnero y el Recreativo de Huelva, que el miércoles superaron al Real Murcia (3-1) y al Conil (2-1).

Resultados cuartos de final:

- Miércoles 30 de septiembre:

SESTAO RIVER, 4 - Terrassa, 1

NAVALCARNERO, 3 - Real Murcia, 1

RECREATIVO, 2 - Conil, 1

- Jueves 1 de octubre:

Santa Marta de Tormes, 1 - SALAMANCA UDS, 2. EFE