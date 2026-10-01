El Rebi Cuenca solicita aplazar su partido ante el Granollers por una incidencia sanitaria

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Cuenca, 1 oct (EFE). El REBI Cuenca ha solicitado al Comité Nacional de Competición de la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM) el aplazamiento del partido que debe disputar este sábado, 3 de octubre, ante el Fraikin BM Granollers debido a una incidencia sanitaria que afecta a varios jugadores de su plantilla.

El encuentro, correspondiente a la cuarta jornada de la Liga Asobal, está previsto para las 17.30 horas en el Palau d'Esports de Granollers, pero el club conquense considera que la situación actual le impide disponer de efectivos suficientes para afrontar el partido con las debidas garantías.

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El REBI Cuenca informó este jueves de que, tras la valoración hecha por los servicios médicos correspondientes, ha presentado formalmente la solicitud de aplazamiento ante el Comité Nacional de Competición y ha aportado la documentación médica que acredita la situación de los jugadores afectados.

El club también comunicó la incidencia al BM Granollers, con el objetivo de mantener la colaboración entre ambas entidades y, en caso de que se autorice el aplazamiento, poder plantear conjuntamente una nueva fecha para la disputa del encuentro.

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La decisión sobre el aplazamiento corresponde al Comité Nacional de Competición de la RFEBM, que deberá valorar la documentación presentada por el conjunto conquense. EFE

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