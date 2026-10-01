El PP, "muy contento" de que el Rey pueda ir a Ceuta y de que "el Gobierno le deje ir"

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La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha asegurado que en su partido están "muy contentos" de que finalmente el Rey vaya a visitar el próximo 13 de octubre Ceuta y Melilla y de que "el Gobierno le deje ir".

Así ha respondido Muñoz al ser preguntada en la Cámara Baja por el anuncio con la fecha de esa visita que ha realizado a primera hora de este jueves tanto Zarzuela como el Gobierno. Se trata del primer viaje de Felipe VI a esas ciudades autónomas desde su llegada al trono, en junio de 2014.

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En el PP se han mostrado muy críticos desde el estallido de la entrada masiva de inmigrantes a Ceuta de finales de julio con que el Gobierno no permitiera acudir al Jefe del Estado después de que trasladara su deseo de viajar al propio presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió este verano que había "argumentos y razones más que suficientes" para que el monarca viajara a la ciudad autónoma y prometió que se produciría cuando se dieran "las condiciones para ello".

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