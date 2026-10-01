El Parlament rechaza el plan de Illa para que Cataluña compre pisos a medias

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Barcelona, 1 oct (EFE).- El pleno del Parlament ha rechazado este jueves el plan de 100 millones anunciado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, para que mayores de 40 años con dificultades de acceso a la vivienda compartan la propiedad de nuevos pisos con la Generalitat.

Se trata de uno de los tres anuncios efectuados ayer por Illa en el arranque del debate de política general, una vía definida por el propio president como "inédita" mediante la que se utilizarían diversos artículos del Código Civil de Cataluña nunca hasta ahora explorados.

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En las votaciones de este jueves, el PSC-Units ha recabado el único apoyo de ERC, mientras que su otro socio de investidura, Comuns, se ha abstenido. En contra se han posicionado Junts, el PPC, Vox, las CUP y Aliança Catalana.

Este programa, con todo, no requiere de una validación parlamentaria, con lo que podrá aplicarse pese a que el pleno haya expresado esta tarde su oposición.

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Según esta iniciativa, en el caso de personas entre los 40 y los 55 años el beneficiario podría residir en el nuevo piso durante 50 años, al tiempo que la administración se quedaría con la mitad de la propiedad; en el supuesto de que el ciudadano supere los 56 años, la Generalitat asumiría el 60 % de la propiedad del piso, donde el beneficiario podría vivir como propietario durante 40 años.

Según explicó Illa, la persona propietaria tendrá la posibilidad durante esos 40 o 50 años de vender su parte de la vivienda o dejarla en herencia, aunque en el primer caso la Generalitat tendrá preferencia para recomprarlo o mantenerlo en el parque de vivienda protegido.

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Si se agota el mencionado plazo, la vivienda regresará al parque público de vivienda. EFE

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