'El otro Chiquito': el documental que rememora el juicio del cómico contra Lucas Grijander

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Madrid, 1 oct (EFE).- En la España de 1994, marcada por la crispación política y las consecuencias de la crisis económica, surgió Chiquito de la Calzada, un cómico inesperado que hizo reír a los españoles con sus bailes y lenguaje propio, cuya historia retrata un documental que recuerda su litigio con el humorista Florentino Fernández por el personaje de Lucas Grijander.

Movistar Plus estrena este jueves 'El otro Chiquito', creado por Diego San José y dirigido por Juan Zavala y Javier Morales, en el que realizan un retrato del malagueño Gregorio Sánchez a modo de 'true crime', centrado en el litigio entre el cómico y la productora de Pepe Navarro y Telecinco.

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"Siempre se había tratado en tono de broma, en tono anécdota divertida, pero cuando ya nos pusimos a investigar un poco ya cómo fue este proceso, descubrimos que a Chiquito de la Calzada le había causado muchísimo sufrimiento", desvela Zavala.

Ese "contraste", el de un personaje que se dedicaba al humor mientras detrás había un hombre que sufría, fue lo que les fascinó del proyecto, ante la propuesta inicial de hacer un 'biopic' del humorista, algo que San José rechazaba.

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El juicio estructura el documental, con diferentes testimonios sobre el caso que ejercen "como testigos de la defensa o de la acusación", explica Morales.

El documental incluye reflexiones de personas cercanas al humorista, periodistas y expertos que ofrecen también, a través de la figura del cómico malagueño, un análisis de la época y del cambio social que supuso el lanzamiento de los primeros canales privados de televisión.

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"Eran los años 90, y después de los fastos del 92 España estaba muy deprimida y, de alguna forma, el humor surrealista de Chiquito supuso un lugar de refugio para esa España muy crispada", narra Zavala.

También fue el "espejo de la sociedad del momento". "Volver a esa España de los 90 y la España de Chiquito nos hace ver cómo éramos nosotros como público, que veía programas como 'Esta noche cruzamos el Mississippi'", explica el cineasta.

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Uno de los aspectos reveladores del documental es la relación entre Chiquito de la Calzada y el exbanquero Mario Conde, que aparece en la producción, además de Pepe Navarro, Florentino Fernández, Manolo Sarria, Celia Villalobos, José Mercé, Paz Padilla, Ramón García y Juan y Medio.

'El otro Chiquito' narra los comienzos del humorista en Antena 3, que anteriormente había sido cantaor flamenco.

Sus movimientos característicos y su manera de contar chistes, con su lenguaje propio de palabras como 'fistro' o 'pecador', le llevaron pronto a la fama, llegando incluso a presentar las campanadas de 1994. "Tenía un don para transmitir alegría y surrealismo, para que todos nos refugiáramos en la tontería", afirma Zavala.

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Morales añade que de repente una persona normal, de un barrio concreto de Málaga, se hizo popular en toda España, en sitios como País Vasco o Cataluña. "A todo el mundo le gustaba Chiquito y las audiencias hablaban por ello", añade.

Pero el inicio de sus males comenzó cuando decidió darse un descanso y en el programa de televisión de Telecinco de Pepe Navarro, 'Esta noche cruzamos el Missisipi', apareció un joven Florentino Fernández, que iniciaba su carrera.

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El humorista creó a Lucas Grijander, proveniente del país ficticio de Chiquitistán, y después a un segundo llamado Krispin Klander, personajes que el cómico malagueño consideró que vulneraban sus derechos de propiedad intelectual.

Según Zavala, Chiquito sintió que Lucas Grijander y Krispin Klander "le estaban robando el personaje" con el que había alcanzando tanta fama, algo que podría poner en peligro su futuro y hasta perder su estatus económico.

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Ante esta circunstancia, decidió llevar a juicio a Pepe Navarro y su productora, aunque la causa quedó archivada finalmente.

El documental abre un debate sobre si Gregorio Sánchez era dueño del personaje de Chiquito de la Calzada o, si al haber trascendido públicamente, cualquiera le podía imitar.

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Morales apunta que algunos testimonios de la producción recogen que el propio cómico malagueño también pudo tomar referencias de otros humoristas para crear a su personaje, o influencias del flamenco y de Japón para sus movimientos.

"La cultura necesita robar o beber de anteriores artistas para seguir evolucionando", incide. EFE

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